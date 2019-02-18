مقتل 4 من أفراد الأمن في هجوم مسلح بإقليم بلوخستان الباكستاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 10:41 صباحا
جنود باكستانيون يقفون متأهبين بعد هجوم سابق. (أرشيفية. رويترز)

قال مسؤولون، اليوم الإثنين، إن مسلحين شنوا هجومًا على موقع أمني باكستاني في إقليم بلوخستان الغني بالموارد، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأمن.

وقال خان واصي وهو ناطق باسم قوات حرس الحدود، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، «أُصيب الرجال الأربعة بطلقات نارية متعددة ولفظوا أنفاسهم على الفور».

ويشن انفصاليون تمردًا على مدى عشرات السنين ضد الحكومة في الإقليم الواقع في جنوب غرب البلاد، الذي شهد تزايدًا في الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية من الصين ودول أخرى من بينها السعودية.

وجاء الهجوم، الذي وقع الأحد، فيما وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في بداية جولة في جنوب آسيا والصين، وهي زيارة يخشى أن يخيم توتر العلاقات بين الهند وباكستان عليها.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يحمل بصمات انفصاليين طالما اشتكوا من حرمانهم من موارد الغاز والمعادن الغنية في بلوخستان.

واتهمت باكستان الهند بدعم الانفصاليين في بلوخستان، وهو ما تنفيه نيودلهي.

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