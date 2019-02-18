موغيريني: عقوبات جديدة محتملة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 10:33 صباحا

أعلنت، مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين أن الاتحاد قد يتخذ قرارًا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش إذا لم يحدث أي تغيير إيجابي في الموقف.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية فقد ردت موغيريني على سؤال للصحفيين حول إمكانية فرض عقوبات بسبب أحداث مضيق كيرتش قائلة: «نعم، قد تكون هناك قرارات بالإجماع بشأن فرض عقوبات جديدة في الأسبوعين المقبلين تتعلق بالأحداث الأخيرة، فضلًا عن العقوبات التي اعتمدت في العام الماضي».

وأضافت: «كنا نود أن نرى تطورًا إيجابيًا للأحداث وسنكون مستعدين لإعادة النظر فيها، لكننا نشهد في الوقت الحالي أحداثًا عكسية وأخرى أكثر سلبية على الأرض».

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