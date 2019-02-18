باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتشاور وسط توترات بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 10:20 صباحا
رئيس وزراء باكستان عمران خان. (رويترز)

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفيرها في نيودلهي للتشاور، بعد التوترات الأخيرة بينها والهند.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية قوله إن السفير الباكستاني غادر الهند صباح اليوم الإثنين.

واستدعت الهند سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التشاور بعد تفجير انتحاري في منطقة كشمير.

وأدى التفجير إلى مقتل 44 هنديًا من الشرطة العسكرية.وقالت الهند إن باكستان لها «يد» في الهجوم، وهو ما نفته آسلام باد.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أعلنت جماعة تدعى «جيش محمد» الإسلامية المتمركزة في باكستان مسؤوليتها عن الاعتداء. وقال ناطق باسم هذه المجموعة، الخميس الماضي إنّ «الهجوم الانتحاري» نفّذه ناشط محلي يقود السيارة، ويدعى عادل أحمد.

وتنشر نيودلهي 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان، ويسود فيها التوتر منذ انتهاء الاستعمار البريطاني في العام 1947.

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