إصابة جندي مالي أثناء تبادل لإطلاق النيران مع القوات الألمانية

جندي ألماني في كتيبة المظليين في بعثة الأمم المتحدة في مالي. (أ ف ب)

قال الجيش الألماني إن جنديًا ماليًا أصيب بجروح خطيرة، السبت الماضي، خلال تبادل لإطلاق النار ليلًا مع جنود ألمان منتشرين في مالي بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للجيش الألماني أن الحادث وقع ليل السبت - الأحد عندما كان جنود ألمان عائدين من مهمة لاستعادة آلية لنقل الجنود على بعد نحو 50 كيلومترًا من قاعدتهم في غاو في غرب مالي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام، في تصريح إلى الوكالة، إن «قافلة ألمانية تعرّضت لإطلاق نار ليلًا، في ظروف غامضة»، مضيفًا أن الجنود ردوا بإطلاق النار وتمكّنوا من العودة إلى قاعدتهم بسلام.

وأشار الجيش الألماني في بيانه إلى أن «المعلومات الحالية أوضحت أن تبادل النيران حصل بين جنود ماليين والقوات الألمانية».

وأوضح أن القوات الألمانية قامت بنقل الجندي المالي إلى المستشفى الميداني الفرنسي، مشيرًا إلى أن «حالته لا تزال خطرة».

وينتشر نحو ألف جندي ألماني ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما».

وينتشر نحو 15 ألفًا من قوات حفظ السلام في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن سيطرت تنظيمات إسلامية على شمال مالي في العام 2012، قبل أن يتم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في العام 2013.

ووقعت حكومة باماكو والجماعات المسلحة في 2015 اتفاق سلام يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مالي في أعقاب سيطرة الإسلاميين لفترة وجيزة على الشمال.

وتعد بعثة الأمم المتحدة في مالي الأكثر كلفة في الخسائر البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة. وخلال خمس سنوات، قتل حوالي 180 من أفرادها بينهم نحو 100 في أعمال عدائية، أي ما يعادل نصف جنود حفظ السلام في العالم.

وقتل 11 جنديًا تشاديًا الشهر الماضي خلال أخطر اشتباك تخوضه قوات الأمم المتحدة.