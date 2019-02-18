مقتل أربعة جنود هنود في كشمير خلال معركة مع مسلحين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 09:04 صباحا
شرطي يقف حراسة في شارع خلال حظر التجول في جامو. (رويترز)

قال مسؤول بشرطة الهند إن أربعة جنود هنود ومدنيًا قتلوا في معركة مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه، اليوم الإثنين، في الوقت الذي بدأت فيه الهند حملة ملاحقة لمن يشتبه بأنهم أعضاء بجماعة إسلامية متشددة قتلت 44 من قوات الأمن الهندية الأسبوع الماضي.

وذكر ناطق باسم الشرطة في ولاية جامو وكشمير الشمالية، بحسب وكالة «رويترز»، أن القوات الهندية طوقت قرية بنجلان في منطقة بولواما في كشمير حيث هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن الخميس الماضي باستخدام سيارة ملغومة.

وقال مسؤول آخر بشرطة الولاية طلب عدم نشر اسمه لأن العملية لم تنته بعد إن معلومات وردت إليهم عن وجود ما يصل إلى ثلاثة متشددين من جماعة جيش محمد التي تتمركز في باكستان، بينهم أجانب، داخل منزل في القرية.

في حين صرح مسؤول الشرطة الثاني بأن أربعة جنود ومدنيًا قتلوا في المعركة المسلحة أثناء تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة.

وفرضت السلطات حظرًا للتجول في بولواما وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء داخل منازلهم.

وقال صحفي في بولواما يدعى محمد يونس إن القوات تفتش القرية فيما يتم إجلاء المدنيين من منازل متاخمة بعد أن تقطعت بهم السبل.

وتنفي باكستان أي صلة لها بالهجوم على قافلة قوات شرطة الاحتياط الأسبوع الماضي.

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