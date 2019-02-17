توقيف 15 شخصا في ألبانيا في تظاهرة تخللتها صدامات بين محتجين والشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 10:31 مساء
متظاهر يضرم النيران في شجرة عند مدخل رئاسة الحكومة الألبانية في تيرانا، 16فبراير 2019. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الألبانية الأحد أنها أوقفت 15 شخصا خلال احتجاجات وقعت السبت أمام مقر الحكومة الألبانية، بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق قوات الأمن وإلحاق أضرار بالمبنى.

ويأتي إعلان الشرطة غداة صدامات بين آلاف من أنصار المعارضة والشرطة في العاصمة تيرانا خلال تظاهرة مناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما الذي يتهمه خصومه بالفساد، وفق «فرانس برس».

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاول بعضهم دخول المبنى. وأعلنت الشرطة في بيان أن الموقوفين الخمسة عشر «متّهمون باستخدام العنف ضد عناصر الشرطة وبتكسير أبواب ونوافذ وأعمال فنية في المدخل الرئيسي لمبنى رئاسة الحكومة». وأوضح بيان الشرطة أن سبعة أشخاص لا يزالون قيد الملاحقة.

وأصيب خلال الصدامات أربعة عناصر من الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى للمعالجة. وكانت وزارة الصحة أعلنت السبت أن خمسة عناصر من الشرطة ونحو عشرة متظاهرين وصحافيين نقلوا إلى المستشفى، إثر تعرض معظمهم لصعوبات في التنفس عقب المواجهات.

وراما (54 عاما) الذي يحكم البانيا منذ 2013 بدأ في 2017 ولاية ثانية على رأس الحكومة الألبانية. ويتهم ائتلاف معارض مكون من خمسة أحزاب (يمين ويسار وسط) راما بـ«التواطؤ مع الجريمة المنظمة» ودفع البلاد «نحو الفساد والفقر». ويطالبه بالتنحي من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط تحضر لانتخابات برلمانية مبكرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي