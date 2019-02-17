آلاف المتطوعين في فنزويلا يستعدون لتسلم المساعدات الإنسانية

متطوّعون أثناء تجمع بقيادة المعارض خوان غوايدو في كراكاس (ا ف ب)

يستعد آلاف المتطوعين في فنزويلا، الأحد وفق ما ذكرت «فرانس برس»، للتوجه إلى الحدود لتسلم ونقل المساعدات الإنسانية المكدسة في كولومبا والبرازيل وكوراتشاو، ما قد يعرضهم إلى اختبار قوة مع الجيش الموالي للرئيس نيكولاس مادورو.

وفي هذا البلد المفلس، تشكل المساعدات الإنسانية صلب المعركة بين المعارض خوان غوايدو الذي اعترف نحو خمسين دولة به رئيسًا انتقاليًّا، ورئيس الدولة نيكولاس مادورو الذي يعتبر أن وصول المساعدات ليس إلا حجة للولايات المتحدة للتدخل العسكري في البلاد.

والسبت، تجمع آلاف من مناصري غوايدو يرتدون قمصانًا بيضاء وأوشحة خضراء، في لوس كورخيتوس شمال شرق كاراكاس، لتسجيل أسمائهم على لوائح المتطوعين المستعدين للمشاركة في إيصال المساعدات الإنسانية بدعوة من رئيس البرلمان الذي يبلغ 35 عامًا.

وبحسب غوايدو، ثمة 600 ألف شخص سجلوا أسماءهم كمتطوعين. ويفترض أن يجتمعوا الأحد في البلديات لتلقي التعليمات.

وستتجه «قوافل» من المتطوعين إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية وإلى الحدود مع البرازيل، حيث يقع مركزان لجمع المساعدات في ولاية رورايما وإلى نقطة وصول سترسل إليها مساعدات من جزيرة كوراتشاو في الكاريبي.

وقال المتطوع كوروموتو كريسبو (58 عامًا)، لـ«فرانس برس»: «لقد شاركت لأن المساعدات الإنسانية ملحة. بات إيجاد الأدوية أشبه بمعجزة. أحتاج لأخذ حبوب لتهدئة الأعصاب وما أعثر عليه هنا لا يمكنني دفع ثمنه. مات أحد أقربائي لأنه لم يأخذ مضادًّا للالتهابات».

ودعا غوايدو الذي وعد بإدخال المساعدات الإنسانية في 23 فبراير «مهما حصل»، إلى تظاهرات جديدة في اليوم نفسه دعمًا للمتطوعين. وقال لأنصاره: «ستتم تعبئة البلد بكامله (...) للقول للعالم إننا سنبقى في الشارع حتى وقف اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة».

حدود «غير قابلة للانتهاك»

وينفي مادورو وجود أية «حالة طوارئ إنسانية». وليس واردًا بالنسبة إليه السماح بدخول المساعدات التي يصفها بأنها «أطعمة فاسدة» و«فتات».

ويؤكد مادورو أن حكومته توزع المساعدات الغذائية لستة ملايين عائلة، ويحمل مسؤولية النقص في الأغذية والأدوية إلى العقوبات الأميركية التي تقدر كاراكاس تأثيرها على الاقتصاد الفنزويلي بثلاثين مليار دولار سنويًّا.

وطلب الرئيس الفنزويلي الذي يحظى بدعم القيادات العسكرية، من جيشه الاستعداد للقيام «بانتشار خاص» لتعزيز الحدود مع كولومبيا الممتدة على طول 2200 كلم. وقال إنه يأمل بتقييم «أي قوات جديدة» ستكون ضرورية لجعل هذه الحدود «غير قابلة للانتهاك، لا تهزم، ومنيعة».

وكرر غوايدو الذي لم يحظَ حتى الآن إلا بدعم عدد قليل من الضباط المتمردين، دعوته العسكريين إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال: «من جديد، رسالة إلى الجيش: لديكم سبعة أيام لتقفوا إلى جانب الدستور، قوموا بما يجب». وقالت مبعوثة وزارة الخارجية الأميركية جولي تشونغ من كوكوتا: «مواطنوكم يفرون ويموتون جوعًا. ترتكبون خطأ فظيعًا عبر عرقلة (وصول) هذه المساعدات».

وتتكدس مواد غذائية وأدوية أرسلتها الولايات المتحدة بناء على نداء غوايدو في كوكوتا منذ السابع من فبراير، لكن حاويات وضعتها سلطات كاراكاس على الجسر الحدودي تحول دون إدخالها.

اجتماع مع «الشيطان»

ووصلت، السبت، عشرات الأطنان الإضافية إلى كوكوتا نقلتها طائرتان عسكريتان أميركيتان لتضاف إلى 2.5 طن وصلت الجمعة من بورتوريكو. وسيتم افتتاح نقطة تكديس رورايما، الإثنين، حيث حضرت الحكومة البرازيلية 13 مركزًا لإيواء المهاجرين الفنزويليين. وفي اليوم التالي، ستصل طائرة إلى كوراتشاو آتية من ميامي.

وفي وقت ترسل الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرات عدة أنه يدرس «كل الخيارات» لحل الأزمة.

وفي خضم التجاذب بين البلدين، أشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، السبت، إلى أنه شارك في اجتماعين سريين في نيويورك مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إيليوت أبرامز.

وصرح أريازا بالقول: «لقد استمعنا الواحد إلى الآخر، كان هناك لحظات توتر. هناك خلافات عميقة لكن في الوقت نفسه، هناك مخاوف مشتركة». واعتبر أن اجتماعًا مع «الشيطان» ضروري «للدفاع عن سيادة فنزويلا وفرض الاحترام».