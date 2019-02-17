نتانياهو يسلم حقيبة الخارجية لخصم يميني من الليكود

بنيامين تنانياهو ينصت إلى إسرائيل كاتز (ا ف ب)

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أنه سيتنازل عن حقيبة الخارجية، ويسلمها لخصم يميني من حزبه «الليكود» هو إسرائيل كاتز.

وأشارت «فرانس برس» إلى كون هذه الخطوة تأتي قبيل انتخابات 9 أبريل، وفي أعقاب طعون قضائية أشارت إلى أن لدى نتانياهو -الذي يتولى وزارتي الصحة والدفاع- حقائب حكومية كثيرة.

وأفاد ناطق باسم «الليكود» بأن نتانياهو ينوي تعيين كاتز قائمًا بأعمال وزير الخارجية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتولى كاتز حاليًا وزارتي النقل والاستخبارات، ولا يزال من غير الواضح إن كان سيتخلى عنهما. ووصف تعيينه بأنه «لحظة مؤثرة». وقال كاتز في بيان: «سنواصل إلى جانب رئيس الوزراء تطوير وقيادة سياسة إسرائيل الخارجية نحو مزيد من الإنجازات».

ولدى كاتز مواقف يمينية في ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. وقال في الماضي إن الظروف الحالية غير مواتية لحل دولتين.

وفي 2017، دافع عن خطة قال معارضوها إنها قد ترقى إلى ضم بحكم الأمر الواقع عدد من المستوطنات اليهودية المحيطة بالقدس في الضفة الغربية المحتلة. لكن تم التخلي عن المقترح على الأقل في الوقت الراهن.

وطرح أفكارًا على غرار إقامة جزيرة قبالة قطاع غزة توفر بنى تحتية للجيب الفلسطيني المحاصر تشمل الكهرباء والمياه النظيفة.

ويروّج كاتز كذلك لخطة بناء سكة حديد تربط دول الخليج بالمتوسط عبر الكيان الإسرائيلي كجزء من مسعى لتطبيع العلاقات مع الدول العربية التي لا تربطها حاليًا علاقات رسمية بالدولة العبرية.

ويرى عدد من المحللين أن اختيار نتانياهو لكاتز هو جزء من مناورة سياسية تسبق انتخابات 9 أبريل. ويعد كاتز (63 عامًا) عضوًا بارزًا ومؤثرًا في حزب الليكود. وسبق أن تحدث عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للوزراء لكن لا خطط لديه حاليًا لمنافسة نتانياهو في الانتخابات.

وتعد حقيبة الخارجية أكثر أهمية من منصبي كاتز الحاليين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتانياهو في طريقه نحو الفوز في الانتخابات رغم أنه يشكل محور سلسلة من التحقيقات المرتبطة بالفساد.

ويتوقع أن يعلن النائب العام خلال الأسابيع المقبلة إن كان سيوجّه اتهامات رسمية لرئيس الوزراء. وفي حال تم توجيه الاتهامات فعلاً، فسيحدث ذلك هزة في الحملة الانتخابية. وتولى نتانياهو (69 عامًا) منصب رئاسة الوزراء لـ13 عامًا.