مصرع تسعة أشخاص إثر حريق بحي عشوائي في بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 01:49 مساء
سكان يمرون أمام منازلهم المدمرة إثر حريق اندلع في حي عشوائي في مدينة شيتاغونغ (ا ف ب)

أعلنت الشرطة في بنغلاديش أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ودُمِّرت مئات المنازل إثر اندلاع حريق في حي عشوائي في جنوب البلاد الأحد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

واندلع الحريق في مدينة شيتاغونغ الساحلية، في وقت مبكر الأحد، قبل أن يمتد في الحي الذي يضم منازل مصنوعة من الخيزران والصفائح المعدنية والمشمع، وفق ما أفاد قائد الشرطة المحلية براناب شاودوري.

وقال المسؤول في دائرة الإطفاء حفظة الإسلام لـ«فرانس برس» إن «470 منزلاً عشوائيًّا دمر بفعل الحريق. توفي تسعة أشخاص حتى الآن، بينهم أربعة من أفراد عائلة واحدة».

وكثيرًا ما تندلع الحرائق في الأحياء العشوائية في بنغلاديش، حيث يعيش الملايين في ظروف سيئة.

وأشارت مجموعات حقوقية في الماضي إلى أن بعض الحرائق التي تشهدها هذه الأحياء تتم بشكل متعمد من قبل مطورين يسعون إلى إخلاء المناطق لإنشاء أبنية بطوابق عدة.

وقال الناشط الحقوقي نور خان ليتون، لـ«فرانس برس»: «شهدنا استخدام الحرائق كسلاح لإخراج سكان أحياء عشوائية فقراء من أملاك حكومية أو خاصة».

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