تدابير مشددة في هايتي لتهدئة الاحتجاج

متظاهرون هايتيون يرشقون الشرطة بالحجارة في العاصمة بور أو برنس (ا ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الهايتي جان هنري سيان، مساء السبت وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»، تدابير اقتصادية طارئة، من بينها إجراءات صارمة في الإدارات، والتصدي للتهريب والفساد، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشل البلاد منذ عشرة أيام.

ومن جهة أخرى، انتقد رئيس الوزراء إحراق متظاهرين علمًا أميركيًّا في العاصمة، معتبرًا أنه «تصرف قبيح» ضد «بلد صديق».

وقال رئيس الوزراء: «إن القرار الأول هو اقتطاع 30% من ميزانية رئيس الوزراء، ودعوة الرئاسة والبرلمان إلى القيام بالخطوة ذاتها».

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، مساء السبت، «يتعين أيضًا سحب جميع الامتيازات غير الضرورية من كبار موظفي الدولة، كمصاريف البنزين والهاتف والرحلات غير الضرورية إلى الخارج وأعداد المستشارين».

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وفي خطابه الذي استمر نحو عشرين دقيقة بلغة الكريول، أوضح رئيس الحكومة أيضًا أنه سيتم التشديد على الفساد والتهريب عبر الحدود. وأعلن لقاءات مع القطاع الخاص للنظر في رفع الحد الأدنى للأجور.

وأكد سيان أيضًا بالقول: «ندين التصرف القبيح للمواطن الذي لطخ علم بلد صديق هو الولايات المتحدة».

وكان متظاهرون محتشدون على تقاطع في العاصمة أحرقوا علمًا أميركيًّا، منددين بتدخل واشنطن في السياسة الهايتية.

ومنذ السابع من فبراير، تزايدت التظاهرات في المدن الرئيسية التي لحقت بها أضرار مادية كبيرة. وطالب المحتجون الذين تتحدر أكثريتهم من أفقر الأحياء، باستقالة الرئيس وتحسين الظروف المعيشية.

وبعد أكثر من أسبوع على توقف الأنشطة، شهدت العاصمة بور أو برنس بعض الهدوء السبت. وحاول الناس طوال النهار التزود بالحاجيات الضرورية.

ومن دون انتظار كلمة رئيس الوزراء، وجهت مجموعات من المعارضة عددًا من الدعوات إلى التظاهرات في العاصمة الأحد والإثنين.