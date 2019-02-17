بوليتيكو: بيرني ساندرز أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية بفيديو

السناتور الأميركي بيرني ساندرز في واشنطن (ا ف ب)

ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني «بوليتيكو» السبت أن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز سجل فيديو يعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020.

ولم يوضح الموقع متى يمكن أن يبث هذا التسجيل. وكان الموقع نفسه ذكر أن بيرني ساندرز الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 2016، التقى أشخاصًا يمكن أن يتولوا مسؤوليات في فريق حملة رئاسية.

والسيناتور الديمقراطي عن فيرمونت، والبالغ من العمر 77 عامًا، مستقل مرتبط بالديمقراطيين. وكان منافس هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في 2016.

وعندما ترشح في 2016، بدا جديدًا على الساحة السياسية الديمقراطية، قبل أن ينجح في مواجهة هيلاري كلينتون التي فازت في نهاية المطاف، لكنها هزمت أمام الجمهوري دونالد ترامب في الاقتراع الرئاسي.

وخلال حملة الانتخابات التمهيدية، دافع ساندرز الذي يصف نفسه بـ«الديمقراطي الاشتراكي» عن تغطية صحية كاملة للأميركيين وتعليم جامعي مجاني وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وقد انتخب نائبًا حيث شغل هذا المقعد من 1990 إلى 2006 قبل أن يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ. وأعيد انتخابه بسهولة في المرة الأخيرة في نوفمبر.

وترشح نحو عشرة ديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في 2020. وينتظر أن يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ترشحه أيضًا.

وما زال بيرني ساندرز يتمتع بشعبية كبيرة بين الديمقراطيين، لكن بعض أعضاء الحزب يتساءلون ما إذا كان رجل سبعيني أبيض هو المرشح الذي يحتاجون إليه.