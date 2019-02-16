200 ألف متظاهر في برشلونة احتجاجا على محاكمة الإنفصاليين

متظاهرون انفصاليون كاتالونيون يشاركون في تظاهرة في برشلونة. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة أن نحو 200 ألف شخص شاركوا السبت في برشلونة في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصا من القادة المتهمين بمحاولة فصل كاتالونيا عن إسبانيا في اكتوبر 2017.

من جهتها قدرت متكلمة خاطبت الجمع، عدد المشاركين في التظاهرة بنصف مليون شخص، ساروا خلف لافتة كتب عليها «حق تقرير المصير ليس جريمة». ودعت إلى التظاهرة أحزاب وجمعيات إنفصالية، وفق «فرانس برس».

وحمل المتظاهرون العلم الانفصالي الكاتالوني الأزرق والأحمر والأصفر، إضافة الى لافتات كتب عليها «الحرية للأسرى السياسيين». ويمثل أمام القضاء منذ الثلاثاء في مدريد 12 مسؤولا انفصاليا بتهمة محاولة فصل كاتالونيا عن إسبانيا في اكتوبر 2017، إضافة الى تهم اخرى مثل التمرد واختلاس أموال وعصيان.

وبعدما نظموا في الأول اكتوبر 2017 استفتاء حول حق تقرير المصير منعه القضاء، أعلن الانفصاليون الكاتالونيون في السابع والعشرين من الشهر نفسه جمهوية كاتالونيا المستقلة، ما أدخل إسبانيا في أسوأ ازمة سياسية منذ نهاية حكم الديكتاتورية مع فرانكو.

وفي حين تؤكد النيابة العامة الاسبانية أن الانفصاليين ارتكبوا أعمال عنف، فان القادة الانفصاليين يردون بالقول إن الشرطة هي التي قامت بأعمال عنف يوم الاستفتاء، وان الصور شاهد على ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة نحو ثلاثة اشهر، على أن يصدر الحكم قبل يوليو المقبل.