بنس: حان الوقت لانسحاب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي الإيراني

مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة يتحدث أمام قمة ميونيخ للأمن. (رويترز)

ضغط نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على الدول الأوروبية، السبت، لحثها على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والحذر عند استخدام أجهزة الاتصالات التي تصنعها شركة هواوي الصينية.

وقال بنس، في مؤتمر ميونيخ للأمن وفق ما نقلت «رويترز»: «حان الوقت لوقوف شركائنا الأوروبيين معنا ومع الشعب الإيراني». وأضاف: «آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي مع إيران».

وأوضح: «كما كانت الولايات المتحدة واضحة للغاية مع شركائها الأمنيين بشأن التهديد الذي تشكله هواوي وغيرها من شركات الاتصالات الصينية».

وتابع: «علينا حماية بنيتنا التحتية الحساسة في مجال الاتصالات وتدعو أميركا كل شركائها الأمنيين إلى الحذر».