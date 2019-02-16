الرئيس النيجيري يدعو للهدوء بعد تأجيل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 02:06 مساء
الرئيس النيجيري محمد بخاري (رويترز)

حث الرئيس النيجيري محمد بخاري مواطني بلاده، السبت، على الهدوء بعد أن أجلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع.

وقال بخاري، في بيان أوردته «رويترز» أصدره الناطق باسمه جاربا شيهو للنيجيريين، إن عليهم «الإحجام عن أي أفعال تخل بالنظام المدني والتمسك بالسلمية والوطنية والوحدة».

وأضاف أنه شعر بـ«خيبة أمل بالغة» بسبب التأجيل الذي يعني أن التصويت سيجرى في 23 فبراير، مشيرًا إلى التزامه بحياد لجنة الانتخابات. كما ناشد مرشح المعارضة عتيق أبو بكر الناخبين بالتحلي بالصبر بعد التأجيل.

وقال للصحفيين من مقر إقامته إنه صدم لقرار اللجنة تأجيل التصويت. وأضاف: «أناشد النيجيريين بأن يشاركوا في التصويت وأطلب منهم التحلي بالصبر بشأن الأمر».

وكانت مفوّضية الانتخابات في نيجيريا أعلنت، فجر السبت، قبيل ساعات من فتح صناديق الاقتراع أبوابها، أنّها قرّرت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعًا واحدًا بسبب مشاكل لوجستية.

وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليل الجمعة في أبوجا، قال رئيسها محمود يعقوب إنّه «من أجل ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات صدقية لم يعد ممكنًا إجراء الاستحقاق كما كان مقرّرًا»، مشيرًا إلى أنّ الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير الجاري.

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