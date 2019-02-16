جنرال إيراني يتهم باكستان بدعم منفذي الهجوم الأخير على الحرس الثوري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 10:22 صباحا

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت «القوات الأمنية الحكومية الباكستانية» بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجومًا انتحاريًا أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

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وقال اللواء جعفري، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الإسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الأمنية الحكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر»، في إشارة إلى جماعة «جيش العدل» التي تبنت الهجوم.

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