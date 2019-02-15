تحقيق في «اعتداءات جنسية» يستهدف السفير البابوي في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 02:48 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح السفير البابوي في باريس (ا ف ب)

أعلن مصدر قضائي، الجمعة، أن السفير البابوي في فرنسا لويجي فنتورا يخضع لتحقيق في «اعتداءات جنسية» فتحته نيابة باريس في 24 يناير، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها جريدة «لوموند».

وقالت مصادر متطابقة إن بلدية باريس أبلغت الخميس النيابة بموجب المادة 40 من قانون العقوبات، بأن شابًا من كوادرها اشتكى من أن رجل الدين الإيطالي البالغ من العمر 74 عامًا، لامسه مرات عدة له خلال حفل في قصر البلدية في 17 يناير.

وصرح مساعد رئيس البلدية المكلف بالعلاقات الدولية باتريك كلوغمان: «وقع حادث خلال حفل التهاني (بمناسبة رأس السنة الجديدة) للسلطات واتخذ القرار بسرعة لإبلاغ مدعي الجمهورية».

وذكرت مصادر قريبة من البلدية، لوكالة «فرانس برس»: «خلال الحفل، كان أحد العاملين في البلدية ضحية ملامسات جنسية ثلاث مرات (...) واحدة منها أمام شاهد».

وأبلغ الشاب البالغ من العمر نحو ثلاثين عامًا رؤساءه. وهو يعمل في الإدارة العامة للعلاقات الدولية في البلدية.

ويشغل فنتورا الدبلوماسي في الفاتيكان، منصبه في باريس منذ 2009، وهو مكلف العلاقات بين الكرسي الرسولي والسلطات الفرنسية من جهة، ومع أساقفة فرنسا من جهة أخرى.

وقالت السفارة البابوية، لـ«فرانس برس»، إنه «ليس لديها ما تقوله». ونظرًا لمنصبه، يتمتع المونسنيور فنتورا بحصانة دبلوماسية.

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