قائد جيش ميانمار ينفي الاضطهاد الممنهج للروهينجا

الجنرال مين أونج هلاينج قائد جيش ميانمار (رويترز)

نفى قائد جيش ميانمار، الذي يواجه مطالبات دولية بمقاضاته بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أن الجيش يمارس اضطهادًا ممنهجًا. وقال إن هذه الاتهامات إهانة لكرامة بلاده، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وفي أول مقابلة مطولة منذ الحملة التي أطلقها جيش ميانمار في عام 2017، شكك الجنرال مين أونج هلاينج في تقديرات الأمم المتحدة بفرار نحو 730 ألفًا من الروهينجا إلى بنجلادش ورواياتهم عن ارتكاب الجيش انتهاكات، وقال إن اللاجئين لُقنوا هذه الأقوال.

وأضاف في المقابلة التي نشرتها جريدة «أساهي شيمبون» اليابانية يوم الجمعة: «النقد دون أي دليل مؤكد يهين كرامة البلد».

وبدأ الجيش هجومه في ولاية راخين عام 2017 ردًا على سلسلة من الهجمات نفذها مسلحون من الروهينجا على نقاط أمنية بالقرب من حدود بنجلادش.

وقالت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في العام الماضي إن الحملة العسكرية، التي يقول اللاجئون إنها شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب، تشكلت «بنية الإبادة الجماعية» وأوصت باتهام قائد الجيش وخمسة قادة عسكريين آخرين بارتكاب «أخطر الجرائم في القانون الدولي».