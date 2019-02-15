بولتون: تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في واشنطن (ا ف ب)

تعهدت 25 دولة بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأميركية حول تقديم الدعم لذلك البلد.

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وكتب بولتون في تغريدة وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأميركية تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية».

وبحسب ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة فإن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية.

وفي افتتاح المؤتمر في واشنطن، قال ممثل خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية في الولايات المتحدة كارلوس فيكيو، إن الأولوية هي إيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 فبراير -بعد شهر على إعلان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة.

ويرفض مادورو الذي ينفي وجود «أزمة إنسانية»، دخول هذه المساعدة معتبرًا أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و«استعراض سياسي». وتهز فنزويلا كارثة اقتصادية خطيرة تسببت بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص من سكانها، وفق الأمم المتحدة.

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وعقدت منظمة الدول الأميركية مؤتمرها بطلب من الأمين العام للمنظمة لويس الماغرو.

لكن المنظمة نفسها منقسمة حول الأزمة في فنزويلا. ففيما وافقت على قرار يندد بمادورو إلا أن 16 فقط من أعضائها الـ34 وقعوا على إعلان يعترف بغوايدو رئيسًا بالوكالة.