ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم في كشمير الهندية إلى 25 شخصًا

ارتفعت حصيلة الهجوم على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير إلى 25 قتيلاً، كما أعلنت الشرطة الخميس، وهو الأكثر دموية منذ العام 2002.
وقال الضابط في الشرطة منير أحمد خان لـ«فرانس برس» إن «حصيلة القتلى بلغت 25 شخصًا» دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء