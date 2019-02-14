ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم في كشمير الهندية إلى 25 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 05:56 مساء

ارتفعت حصيلة الهجوم على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير إلى 25 قتيلاً، كما أعلنت الشرطة الخميس، وهو الأكثر دموية منذ العام 2002.

وقال الضابط في الشرطة منير أحمد خان لـ«فرانس برس» إن «حصيلة القتلى بلغت 25 شخصًا» دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

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