نائب ألباني معارض يرش رئيس الوزراء بالحبر

عناصر أمن يرافقون عضو المعارضة الألبانية في البرلمان ادي بالوكا (فرانس برس)

رشّ نائب من المعارضة اليمينية بالحبر رئيس الوزراء الألباني إدي راما، الذي كان يحضر المناقشات في البرلمان.

ويتبين من الصور التي بثتها مباشرة شبكات التلفزة المحلية أن النائب عن الحزب الديمقراطي إدي بالوكا، يسرع في اتجاه الاشتراكي أدي راما، حاملاً حقنة ثم يرش هذا الرجل الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان، وجه رئيس الحكومة قبل أن يسيطر عليه الجهاز الأمني.

ووقع هذا الحادث قبل يومين من تظاهرة يخشى مراقبون أن تكون متوترة، وينظمها الحزب الديمقراطي للمطالبة باستقالة أدي راما وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة. وفتح تحقيق، وسيُستبعد أدي بالوكا من أي نقاش برلماني طوال عشرة أيام، كما أعلنت أجهزة البرلمان.

وقبل هذا الحادث، عقدت الجلسة في أجواء متوترة، إذ اتهم زعيم المعارضة لولزيم باشا، أدي راما بإغراق هذا البلد البلقاني الصغير الفقير في الفساد. وعندما بدأ أدي راما بالرد عليه، تعرض للرش. وفي ديسمبر، كسر نائب يميني آخر بيضة على رأسه.

ورد أدي راما على حسابه في أنستاغرام مستشهدًا بألبرت اينشتاين: «شيئان لانهائيان، الكون والغباء البشري»، موضحًا أن المعارضة اليمينية اختارت أن تعتمر «الغباء البشري الكوني».

وتتسم الحياة السياسية الألبانية بالتراشق الكلامي العنيف ويتبادل اليمين واليسار الإهانات والاتهامات الخطيرة بالفساد أوالارتباط بالجريمة المنظمة.

وترغب ألبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي منذ 2009، في أن تبدأ هذا العام مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتدعو بروكسل السلطات المحلية إلى محاربة الجريمة المنظمة وإصلاح النظام القضائي.