نتانياهو يعتبر مشاركة دول عربية في مؤتمر وارسو «منعطفًا تاريخيًا»

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، أثناء مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، مشاركة دول عربية في المؤتمر لمناقشة موقفها المناهض لإيران بأنها تجعل من المؤتمر «منعطفًا تاريخيًا».

وقال نتانياهو، في تصريحات للصحفيين بحسب وكالة «فرانس برس»، إن العشاء الافتتاحي للمؤتمر مساء الأربعاء شكل «منعطفًا تاريخيًا».

وأضاف: «في القاعة جلس حوالي ستين وزيرًا للخارجية يمثلون عشرات الحكومات، ورئيس وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية بارزة وتحدثوا بقوة ووضوح ووحدة غير عادية ضد التهديد المشترك الذي يشكله النظام الإيراني».