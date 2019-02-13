محاكمة ملاكم سابق ناشط في «السترات الصفراء» لاعتدائه على شرطيَّين

ملصق يحمل غلاف مجلة يظهر الملاكم دوتينيجيه خلال توجيهه لكمة لشرطي. (أ ف ب)

تبدأ، اليوم الأربعاء، محاكمة ملاكم سابق تحوّل إلى رمز لحركة «السترات الصفراء» في فرنسا بعد التقاط فيديو له أثناء توجيهه لكمات لشرطيَّين خلال تظاهرة في باريس، وهو يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وفي 5 يناير التقطت عدسات التصوير بطل الملاكمة السابق كريستوف دوتينجيه (37 عامًا) وهو ينهال بالضرب على اثنين من شرطة مكافحة الشغب فوق جسر للمشاة قرب مقر البرلمان الفرنسي.

وأظهر التسجيل الذي تناقلته محطّات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي دوتينجيه الطويل القامة وهو يعتدي بالضرب على الشرطيَّين ويركل أحدهما بعد سقوطه أرضًا.

وأثارت المشاهد غضبًا عارمًا وقد اعتبرته الحكومة الفرنسية مثالًا صارخًا على العنف الممارس خلال تظاهرات «السترات الصفراء» التي انطلقت في نوفمبر 2018.

وأصبح دوتينجيه رمزًا للانقسامات العميقة التي كرستها حركة «السترات الصفراء» بين مؤيدين يعتبرونه بطلًا ومنتقدين للاحتجاجات ضد الحكومة وصفوا سلوكه بـ«الشائن».

وسلم دوتينجيه نفسه للشرطة بعد يومين من الاعتداء، وقد وضع قيد التوقيف ولم يطلق.

وانطلقت حركة «السترات الصفراء» نوفمبر رفضًا لرفع أسعار المحروقات قبل أن تتحوّل إلى ثورة عنيفة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإصلاحاته.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المشاركين في التظاهرات الأسبوعية منذ انطلاق الحركة، إلا أن التظاهرات لم تتوقف ولا تزال تشهد مواجهات وتلحق أضرارًا بالممتلكات.

وصباح أمس الثلاثاء جرى توقيف ستة أشخاص للاشتباه باستخدامهم رافعة لتحطيم البوابات المؤدية إلى مكتب الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو في اليوم الذي شهد اعتداء دوتينجيه على عنصري مكافحة الشغب.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات صدرت أحكام بحق 1796 شخصًا أدين غالبيتهم بتدمير ممتلكات عامة وباستخدام العنف ضد عناصر الشرطة.

والثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان أن 1422 موقوفًا لا يزالون ينتظرون محاكمتهم.