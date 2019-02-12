تظاهرة جديدة بدعوة من المعارضة للمطالبة بدخول المساعدة إلى فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 10:39 صباحا
زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو (ا ف ب)

دعت المعارضة وزعيمها خوان غوايدو الفنزويليين إلى النزول إلى الشارع الثلاثاء، لمواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو والسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى البلاد، وفق «فرانس برس».

وهذه هي التظاهرة الثالثة التي يدعو إليها غوايدو بعد تظاهرتي 23 يناير، والثاني من فبراير.

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وقال غوايدو، الذي يعترف به أو يدعمه بصفته رئيسًا بالوكالة لفنزويلا حوالي خمسين بلدًا: «سنتظاهر في كل أنحاء البلاد للضغط من أجل دخول المساعدة الإنسانية التي سنقذ أرواح 300 ألف فنزويلي».

وأعلن أن 120 ألف شخص قد تطوعوا منذ نهاية الأسبوع للمشاركة في إيصال المساعدة.

وتُخزن أطنان من الأدوية والمواد الغذائية أو السلع الأساسية، منذ الخميس في مستودعات بمدينة كوكوتا الكولومبية، القريبة من جسر تيينديتاس الحدودي الذي أغلقه جنود فنزويليون بحاويتين وصهريج.

ووافقت البرازيل التي كانت إحدى أوائل البلدان التي اعترفت بخوان غوايدو بعد الولايات المتحدة، على أن تفتح «ابتداءً من الأسبوع المقبل» مركز تخزين ثانيًا في ولاية رورايما الحدودية، كما أعلن من برازيليا نائب المعارضة ليستر توليدو، الذي كلفه غوايدو تنظيم تنسيق المساعدة.

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ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو الذي ينفي وجود «أزمة إنسانية»، دخول هذه المساعدة، معتبرًا أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و«استعراض سياسي».

ويلقي المسؤولية عن نقص الأدوية والمواد الغذائية، على العقوبات الأميركية. وتقول الأمم المتحدة أن 2.3 مليون فنزويلي قد غادروا البلاد منذ 2015، هربًا من أخطر أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر لهذا البلد النفطي.

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