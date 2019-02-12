جرح 12 شخصًا في تصادم عربتي ترام في إحدى ضواحي باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 09:39 صباحا
موقع تصادم عربتي ترام في ايسي-ليس-مولينو بجنوب غرب باريس (ا ف ب)

جرح 12 شخصًا أحدهم جروحه خطيرة في تصادم نادر بين عربتي ترام في إحدى ضواحي جنوب غرب باريس مساء الإثنين، وفقًا لجهاز الإطفاء.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع بين العربتين في إيسي-لي-مولينو بعيد الساعة التاسعة مساء (20:00 ت غ) بحسب ما أكد ناطق باسم شركة النقل في باريس آر إيه تي بي لـ«فرانس برس».

وقال الناطق إن «العربتين اصطدمتا وكان على متنيهما ركاب. يبدو أن العربة الأمامية كانت متوقفة وارتطمت بها العربة الأخرى من الجهة الخلفية» مما تسبب في خروج الترام الأمامي عن مساره.

وبعد الانتهاء من عملية الإنقاذ، قال الناطق باسم جهاز الإطفاء إن أحد المصابين في حالة حرجة، أما الآخرون فأصيبوا بجروح أقل خطورة. والحوادث نادرة جدًا على خط الترام المزدحم في ضواحي باريس والذي افتتح قبل عقدين.

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