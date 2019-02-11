البديل لـ«يوروفايتر» و«رافال»..إسبانيا تنضم إلى مشروع فرنسي-ألماني لبناء مقاتلة مستقبلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 فبراير 2019, 10:30 مساء
مقاتلتا رافال (يمين) ويوروفايتر في معرض جوي في برلين، 26 أبريل 2018. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن إسبانيا ستنضم إلى مشروع فرنسي-ألماني لبناء طائرة مقاتلة ستكون البديل لمقاتلتي «يوروفايتر» و«رافال».

والخميس ستوقّع وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس كتاب إعلان نوايا مع نظيريها الفرنسي والألماني على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، بحسب ما أعلن ناطق باسم الوزارة، بحسب «فرانس برس».

ويعرف المشروع الذي أطلق في يوليو 2017 باسم «نظام القتال الجوي المستقبلي»، ويشمل إلى المقاتلة الجديدة بناء طائرات مسيّرة وصواريخ كروز بعيدة المدى. وستحلّ المقاتلة الجديدة محلّ مقاتلتي «رافال» الفرنسية و«يوروفايتر» التي يتمّ تجميعها في ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا قرابة العام 2040، وستنافس مقاتلة «اف-35» الأميركية أو خليفتها.

وفي فبراير تم توقيع عقد أول مع شركتي «إيرباص» و«داسو» لوضع تصاميم الطائرة الجديدة. وتجمّع شركة «إيرباص» في إسبانيا طائراتها المخصصة للنقل العسكري، وقد وجّهت رسالة إلى باريس وبرلين في ديسمبر طالبة المشاركة في المشروع.

ويتنافس مشروع «نظام القتال الجوي المستقبلي» مع مشروع «تيمبست» البريطاني الذي تتولاه مجموعة «بي إيه إي سيستمز»، والذي انضمّت إليه إيطاليا وهولندا. وكانت وزارة الدفاع الإسبانية أصدرت في ديسمبر بيانا أعربت فيه عن «قناعة لديها بأنه سيتم دمج البرنامجين في نهاية المطاف، نظرا للاستثمارات الضخمة التي يحتاجان إليها».

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