أنصار اليمين واليمين المتطرف الإسباني يتظاهرون ضد رئيس الحكومة

متظاهرون من أنصار اليمين واليمين المتطرف في شوراع مدريد (ا ف ب)

تظاهر عشرات آلاف، الأحد، في مدريد بدعوة من اليمين واليمين المتطرف، ضد رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي يتهمونه بـ«خيانة» إسبانيا كونه يتحاور مع أنصار استقلال كتالونيا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ورفع المتظاهرون أعلامًا إسبانية ولافتات كُتب عليها «سانشيز كفى»، وتجمعوا بساحة كولون بوسط العاصمة، وذلك قبل يومين من بدء محاكمة تاريخية الثلاثاء لـ12 من المسؤولين الكتالونيين السابقين، لدورهم في محاولة انفصال هذا الإقليم في أكتوبر 2017.

ودعا إلى التظاهرة الحزب الشعبي (يمين) وحزب المواطنة (ليبرالي) اللذان انضم إليهما حزب فوكس (يمين متطرف) وعدة تشكيلات أخرى، تحت شعار «من أجل إسبانيا موحدة والانتخابات الآن».

وشارك في التظاهرة رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، مانويل فالس، المرشح لرئاسة بلدية برشلونة بدعم من حزب المواطنة. وقال رئيس الحزب الشعبي بابلو كاسادو في مستهل التحرك: «إن عهد حكومة سانشيز انتهى».

من جانبه، قال ألبرت ريفيرا رئيس حزب المواطنة: «نحن هنا لنقول لا للانفصال ونعم لإسبانيا»، في حين ندد رئيس حزب فوكس، سانتييغو إباسكال، بـ«خيانة حكومة غير شرعية وكاذبة مدعومة من أعداء إسبانيا» في إشارة إلى أنصار استقلال كاتالونيا.

وتأخذ هذه الأحزاب الثلاثة على سانشيز حواره مع القادة الانفصاليين الكتالونيين. وقد توحدت هذه الأحزاب مؤخرًا في الأندلس (جنوب) وتشير استطلاعات إلى أنه بإمكانها تشكيل غالبية لحكم البلاد.

ودعت الأحزاب الثلاثة التي تتهم سانشيز بالخضوع «لابتزاز» القادة الكاتالونيين، أنصارها للنزول إلى الشارع بعد الغضب الذي أثارته هذا الأسبوع موافقة الحكومة على حضور «مقرر» مستقل لتسهيل الحوار مستقبلاً بين الأحزاب السياسية الكاتالونية.

ورغم هذا التنازل، فإن الحكومة ودعاة استقلال كتالونيا الذين كانوا مكنوا سانشيز من الوصول إلى السلطة في يونيو 2018 ويحتاجهم لإقرار الموازنة، تبادلا، الجمعة، اتهامات بقطع الحوار.

وفي حال رفض الموازنة، فإن سانشيز قد يجد نفسه مجبرًا على الدعوة لانتخابات مبكرة قبل نهاية الفترة التشريعية الحالية العام 2020.