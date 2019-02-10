تحطم مروحية للأمم المتحدة يسفر عن ثلاثة قتلى في جنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 12:59 مساء
مروحية للأمم المتحدة تفرغ المساعدة الإنسانية في بيبور بجنوب السودان (ا ف ب)

تحطمت مروحية عسكرية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب، كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان الأحد.

وقال البيان إن المروحية كانت تنقل 23 راكبًا عندما تحطمت السبت داخل مجمع القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة في أبيي، ما أدى إلى «مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها». وأكد المصدر نفسه، الذي لم يكشف جنسيات الضحايا، أن «عشرة أشخاص أُصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة».

وكانت المروحية وهي من طراز «إم إي-8» تنقل جنودًا إثيوبيين من كادوغلي في السودان إلى منطقة أبيي الغنية بالنفط، التي تشكل موضع خلاف منذ استقلال جنوب السودان في 2011.

وقال قائد القوة بالوكالة، الجنرال جيبري أدهانا ولديزغو، «نجري تحقيقًا حول هذا الحادث». وإثيوبيا هي البلد الوحيد المساهم في قوات القوة الأمنية الموقتة في أبيي التي يبلغ عديدها 4500 جندي.

وحذر مجلس الأمن الدولي من أن الوضع في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان «ما زال يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام الدولي»، داعيًا البلدين إلى إحراز تقدم ملموس على صعيد ترسيم الحدود ومراقبتها.

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