أيوا.. المرحلة الأولى في الانتخابات الرئاسية التمهيدية

السناتور الديمقراطي كوري بوكر في أيوا (ا ف ب)

ستكون ولاية أيوا الريفية الصغيرة غير المكتظة بالسكان الأولى التي ستقترع خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية التمهيدية، لكن وضعها النافذ بات اليوم مهددًا بسبب تغيير في الجدول الزمني، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وقبل عام على استحقاق «هيئات الناخبين» في أيوا، يتوجه الديمقراطيون الذين يطمحون لاستبدال دونالد ترامب في البيت الأبيض، بأعداد كبيرة إلى هذه الولاية الأميركية.

وسياسة التواجد على الأرض هذه تشكل تغيرًا في الانتخابات التمهيدية الجمهورية والديمقراطية، إذ يمكن أن يحمل الفوز في هذه الولاية، مرشحًا إلى القمم، لكن الخاسر فيها قد يواجه مصيرًا مهينًا.

وكل أربع سنوات يعود السؤال نفسه مجددًا إلى الواجهة: لماذا تلعب ولاية تضم أقل من 1% من سكان أميركا دورًا محوريًّا في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

وقال كريس هينينغ زعيم الديمقراطيين في منطقة غرين لـ«فرانس برس»: «إنه لشرف أن نرى المرشحين يصافحون الناس ويتحدثون إليهم وجهًا لوجه».

ويشكل حث المرشحين على لقاء الناخبين في المقاهي والمعرض السنوي الشهير في أيوا أو في منازلهم، خطوة مميزة في حياة سياسية تهيمن عليها عادة مواقع التواصل الاجتماعي والموازنات الضخمة.

معارض للمواشي

ويقول ستيفن شميت، الأستاذ في جامعة أيوا، «هذا يجعل المرشحين أكثر تواضعًا». ويضيف: «سكان أيوا يختبرونهم كما لو كانوا في معارض» للمواشي.

ومع ترقب عدد كبير من المرشحين وقاعدة ناخبين متحمسين، يبدو أن الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي للعام 2020 ستكون خارجة عن المألوف. ويتوقع زعماء الأحزاب في أيوا مشاركة قياسية لـ«هيئات الناخبين» عندما يلتقي الناخبون للاقتراع ضمن مجموعات لكل مرشح.

ويسعى المسؤولون بالتالي إلى البحث عن قاعات كبيرة لاستقبال الاجتماعات الـ1679 المقررة في 3 فبراير 2020.

وقال الديمقراطي جون ديث، الذي عمل لصالح الحزب في منطقة جونسون، إن «هيئات الناخبين تطورت أكثر مما كان متوقعًا أصلاً». وتنوي ولاية أيوا وضع أنظمة جديدة العام المقبل من خلال السماح للناخبين المشاركة عبر الهاتف أو إلكترونيًّا. لكن موقعها الرائد بات مهددًا.

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زيارات مبرمجة

وسرت إشاعات حول نيو همبشر، الولاية الثانية التي تنظم انتخابات تمهيدية تقليديًّا بعد أسبوع على أيوا، التي يمكن أن تحتل مركز الصدارة.

لكن كاليفورنيا، هي التي قد تغير المعادلة. فناخبو هذه الولاية هم آخر المقترعين وتم تقديم موعد الانتخابات فيها ثلاثة أشهر إلى 3 مارس 2020 مع ولايات عدة أخرى. وبات الاقتراع المبكر الذي يبدأ قبل شهر من هذا الاستحقاق قريبًا جدًّا من عمليتي التصويت في كل من أيوا ونيو همبشر.

ومع عدد كبير من الناخبين تطالب كاليفورنيا بموازنة انتخابية مهمة خلافًا للحملات التي تنظم في أيوا. وأعربت الناخبة آن كينزل (62 عامًا) عن القلق من نفوذ سكان ولايتها ومعظمهم من البيض في بلد بات أكثر تنوعًا.

وقالت: «أخشى من خسارة مرشحين (خلال الانتخابات التمهيدية) بعد أيوا ونيو همبشر في حال لم يكن لباقي السكان الأكثر تنوعًا رأي» منذ البداية.

ووصلت ولاية أيوا إلى المرتبة الأولى صدفة عندما قرر الحزب الديمقراطي في 1972 جعل الانتخابات التمهيدية ديمقراطية، وتُرك للناخبين حرية الاختيار وليس لزعماء الحزب.

وقرر منظمو الانتخابات في أيوا الاقتراع قبل ولاية نيو همبشر التي كانت منذ عقود تطلق هذا الاقتراع، بعد أن اعتبروا أنهم بحاجة إلى وقت نظرًا إلى نظامهم المعقد.

ولم يعر أحد أي انتباه لهذا الأمر حتى استحقاق الانتخابات الرئاسية في 1976 عندما فاز حاكم غير معروف، جيمي كارتر، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية واُختير مرشحًا للحزب الديمقراطي، ثم اُنتُخب رئيسًا للولايات المتحدة.

ومذاك يزور مرشحو الحزبين لولاية أيوا تحت عنوان واحد أن أول ثلاثة مرشحين في الانتخابات التمهيدية يتقدمون إلى المرحلة المقبلة والآخرين يعودون إلى ديارهم.

وقال جون ديث إن «مجالس الناخبين» في أيوا لم تعد عفوية وحلت مكانها استراتيجيات إعلامية لاذعة. وأضاف: «حتى الزيارات إلى المطاعم الأميركية التقليدية باتت مبرمجة ومحضر لها مسبقًا».