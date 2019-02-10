سول توقع اتفاقًا لزيادة مساهماتها في دعم القوات الأميركية

جنود أميركيون يتحدثون خلال تدريبات عسكرية مع جنود كوريين جنوبيين في باجو شمالي سول. (رويترز)

وقَّع مسؤولون كوريون جنوبيون اتفاقًا قصير الأجل، يوم الأحد، سيرفع حجم المساهمات التي تقدمها سول لدعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية، بعد انتهاء اتفاق سابق في ظل دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم مزيد الأموال، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

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ويتمركز نحو 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية، حيث أبقت الولايات المتحدة على وجود عسكري لها منذ الحرب الكورية التي دارت من 1950 إلى 1953.

وتتعين موافقة البرلمان الكوري الجنوبي على الاتفاق الجديد الذي سيرفع مساهمة سول إلى 1.03 تريليون وون (890 مليون دولار) من 960 مليار وون في 2018.

وعلى عكس الاتفاقات السابقة التي كانت تستمر خمس سنوات، من المقرر أن ينتهي هذا الاتفاق خلال سنة واحدة، مما قد يجبر الجانبين على العودة إلى طاولة المفاوضات في غضون أشهر.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-وها، للصحفيين قبل أن يوقع مسؤول آخر من وزارة الخارجية الاتفاق: «كانت عملية طويلة للغاية لكنها في نهاية المطاف ناجحة للغاية».

وفي الوقت الذي أقرت فيه كانغ بالانتقادات الداخلية المستمرة للاتفاق الجديد والحاجة إلى موافقة البرلمان، قالت إن الرد كان «إيجابيًّا حتى الآن».

واجتمع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية للمفاوضات والاتفاقات الأمنية، تيموثي بيتس، مع كانغ قبل توقيع الاتفاق نيابة عن الولايات المتحدة وقال للصحفيين إن الأموال تمثل جزءًا صغيرًا لكنه مهم من دعم كوريا الجنوبية للتحالف.

وأضاف: «تدرك حكومة الولايات المتحدة أن كوريا الجنوبية تفعل الكثير من أجل تحالفنا ومن أجل السلام والاستقرار في هذه المنطقة».

وقال نائب عن الحزب الحاكم الشهر الماضي إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد أن قدمت واشنطن طلبًا «مفاجئًا وغير مقبول» بأن تدفع سول أكثر من 1.4 تريليون وون سنويًّا.

وذكر مسؤولون في سول أن الجانبين عملا على التوصل إلى اتفاق من أجل التركيز على المحادثات النووية قبل قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

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وكان ترامب قال في خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يومي 27 و28 فبراير في فيتنام عقب اجتماع غير مسبوق عقده الزعيمان بسنغافورة في يونيو.