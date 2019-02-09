ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في إسطنبول إلى 17 قتيلاً

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 03:23 مساء
عمال الإنقاذ في موقع انهيار المبنى السكني (ا ف ب)

لقي 17 شخصًا حتفهم في انهيار مبنى من ثماني طبقات في إسطنبول، حسب حصيلة جديدة أوردتها «فرانس برس» السبت، في حين كانت الحصيلة الجمعة 15 قتيلاً.

وقال الرئيس التركي رجب إردوغان بعد أن زار موقع الكارثة في إقليم كارتال بالضفة الآسيوية من إسطنبول: «لدينا الكثير من الدروس نستخلصها مما حدث». وأضاف: «سنتخذ الإجراءات الضرورية»، معلنًا بعيد ذلك أن الحصيلة باتت 17 قتيلاً و14 جريحًا.

ولايزال عشرات من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع مع جرافات تزيل كتلاً ضخمة من الإسمنت المسلح بحثًا عن باقي الضحايا. كما زار إردوغان جرحى الحادث في المستشفى. ومن المقرر أن يشارك في جنازة تسعة من القتلى من أسرة واحدة لاحقًا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الأسرة كانت تعيش في شقق تقع في الطوابق الخامس والسادس والسابع من المبنى. وبحسب السلطات، فإن العمارة التي انهارت الأربعاء يقطنها 43 شخصًا في 14 شقة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الطوابق الثلاثة الأخيرة من المبنى شيدت دون ترخيص وهو أمر يحدث كثيرًا في إسطنبول، المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

وأطلق انهيار المبنى انتقادات ضد عفو منحته الحكومة العام الماضي للمتهمين بالبناء غير القانوني، وهي خطوة تم اتخاذها قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس.

والعام الماضي، انهار مبنى من أربعة طوابق في إسطنبول بعد عواصف رعدية عنيفة. وفي يناير 2017، لقي شخصان حتفهما بعد انهيار بناية في حي تسكنه الطبقة العاملة في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة
ليبيا
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصديق الصور يأمر بالقبض الفوري على أكثر من 100 صاحب محطة توزيع وقود
ليبيا
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
محللة: السراج يُحاول كبح جماح الجيش بتعيين الفريق «كنة»
ليبيا
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا
ليبيا
وزير خارجية لبنان: علاقتنا مع ليبيا لن تصطلح لحين معرفة مصير الصدر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الأرز والمعكرونة المخزنة قد يكون مميتًا