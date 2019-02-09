ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في إسطنبول إلى 17 قتيلاً

عمال الإنقاذ في موقع انهيار المبنى السكني (ا ف ب)

لقي 17 شخصًا حتفهم في انهيار مبنى من ثماني طبقات في إسطنبول، حسب حصيلة جديدة أوردتها «فرانس برس» السبت، في حين كانت الحصيلة الجمعة 15 قتيلاً.

وقال الرئيس التركي رجب إردوغان بعد أن زار موقع الكارثة في إقليم كارتال بالضفة الآسيوية من إسطنبول: «لدينا الكثير من الدروس نستخلصها مما حدث». وأضاف: «سنتخذ الإجراءات الضرورية»، معلنًا بعيد ذلك أن الحصيلة باتت 17 قتيلاً و14 جريحًا.

ولايزال عشرات من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع مع جرافات تزيل كتلاً ضخمة من الإسمنت المسلح بحثًا عن باقي الضحايا. كما زار إردوغان جرحى الحادث في المستشفى. ومن المقرر أن يشارك في جنازة تسعة من القتلى من أسرة واحدة لاحقًا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الأسرة كانت تعيش في شقق تقع في الطوابق الخامس والسادس والسابع من المبنى. وبحسب السلطات، فإن العمارة التي انهارت الأربعاء يقطنها 43 شخصًا في 14 شقة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الطوابق الثلاثة الأخيرة من المبنى شيدت دون ترخيص وهو أمر يحدث كثيرًا في إسطنبول، المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

وأطلق انهيار المبنى انتقادات ضد عفو منحته الحكومة العام الماضي للمتهمين بالبناء غير القانوني، وهي خطوة تم اتخاذها قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس.

والعام الماضي، انهار مبنى من أربعة طوابق في إسطنبول بعد عواصف رعدية عنيفة. وفي يناير 2017، لقي شخصان حتفهما بعد انهيار بناية في حي تسكنه الطبقة العاملة في المدينة.