بعد اعتراض القصر.. حزب «راكسا تشارت» يسحب ترشيح شقيقة ملك تايلاند لرئاسة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 11:57 صباحا
الأمير التايلاندية أوبولراتانا في كان بجنوب فرنسا

سحب حزب «راكسا تشارت» الذي ترشحت شقيقة ملك تايلاند تحت رايته لتولي رئاسة الحكومة، السبت ترشيحها بعدما اعترض القصر الملكي على دخولها الساحة السياسية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأعلن الحزب، في بيان بثه مساء الجمعة على التلفزيون، أنه قرر «الامتثال للأمر الملكي» الذي عارض هذا الدخول غير المسبوق من قبل أحد أفراد الأسرة الملكية إلى الساحة السياسية.

وأعلن ترشيح الشقيقة الكبرة للملك أوبولراتانا (67 عامًا) حزب «راكسا تشارت» الذي تقوده مجموعة ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم الخارج ويعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديدًا للملكية.

لكن القصر الملكي دان هذه الخطوة. وقال في بيان إن «أفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة لأن ذلك مخالف للدستور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يُؤمّن تشكيلة كلوب.. ليفربول يحقق أرباحًا سنوية قياسية
رياضة عالمية
رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة
ليبيا
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
حليب الإبل يحوّل حياة سكان في الأرياف الهندية
منوعات
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الأرز والمعكرونة المخزنة قد يكون مميتًا