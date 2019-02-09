قتيل وأربعة جرحى في تصادم قطارين في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 09:11 صباحا
قطار سريع تشغله شركة الخطوط الوطنية الإسبانية رينفيه (ا ف ب)

لقي سائق قطار مصرعه وأصيب أربعة ركاب بجروح خطيرة في شمال شرق إسبانيا، الجمعة، في تصادم قطارين على أطراف برشلونة، وفقًا لشركة سكة الحديد وأجهزة الطوارئ.

ووقع الحادث خلال ساعة الذروة، بعد الظهر، قرب كاستيالي على بعد 50 كلم تقريبًا عن العاصمة الكاتالونية، وفقًا لبيان لشركة رينفيه الوطنية للسكك الحديد نقلته وكالة «فرانس برس».

وأودى التصادم بين مقدمتي القطارين بحياة السائق البالغ من العمر 26 عامًا، وتسبب بإصابة أربعة ركاب بجروح بالغة و100 آخرين بجروح طفيفة، وفق ما أكدته أجهزة الطوارئ على «تويتر». وأكدت رينفيه بدء التحقيقات لكشف أسباب الحادث.

وفي نوفمبر، قُتل شخص وجرح 49 آخرون على نفس خط القطار عندما تسبب انهيار أتربة في خروج القطار عن سكته.

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