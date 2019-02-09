عواصف تحرم آلاف المنازل في سيدني من الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 08:48 صباحا
صورة التقطت من داخل منزل في سيدني تظهر تشكل الغيوم فوق تقاطع بوندي (ا ف ب)

حُرمت آلاف المنازل في سيدني من الكهرباء، السبت، بعد عواصف عنيف اجتاحت كبرى المدن الأسترالية، متسببة أيضًا بأزمة في حركة المرور ومحاصرة السيارات في مياه الفيضانات وإرجاء مباراة وطنية في كرة القدم.

وضربت أمطار غزيرة وصواعق أجزاء من سيدني في ساعة متأخرة الجمعة، وبلغ منسوب الأمطار في بعض المناطق حوالي 60 ملم. وفي أحد أحياء غرب سيدني الذي شهد فيضانات، وصل منسوب الأمطار إلى قرابة 42 ملم، خلال 30 دقيقة فقط.

وقال بايرون دويل من مكتب الأرصاد في ولاية نيو ساوث ويلز، لـ«فرانس برس»: «كانت عاصفة تتقدم ببطء وسط الهواء الدافئ الرطب الذي كان يتحرك على الساحل... مما تسبب بكل تلك الرطوبة».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارات الغارقة في مياه الفيضانات على طرق رئيسية، وشارات ضوئية مكسرة وأشجار متساقطة. وذكرت شركات تزويد الطاقة أن أكثر من 40 ألف مشترك تأثروا بانقطاع الكهرباء في ذروة العاصفة ليلاً، فيما لا يزال أكثر من 5 آلاف مشترك دون كهرباء السبت.

واستجابت فرق الإغاثة لأكثر من 4 آلاف طلب للمساعدة منها تسع عمليات إنقاذ من فيضانات في منطقة سيدني.

وقال ناطق باسم خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز، لـ«فرانس برس»، إن عمليات الإنقاذ كانت «كلها لسيارات محاصرة في مياه الفيضانات». وتوقفت مباراة وطنية للنساء في كرة القدم مرتين وأرجأت 45 دقيقة، فيما كانت الأمطار الغزيرة والصواعق تضرب المنشأة الرياضية.

وانطفأ العديد من الأبراج الضوئية خلال المباراة وأثناء بث تلفزيوني حي مما تسبب في توقف المباراة موقتًا.

وجاءت العاصفة في سيدني وسط استمرار جهود الإغاثة في ولاية كوينزلاند التي اجتاحتها الفيضانات في شمال شرق أستراليا. وسجلت الولاية الأسبوع الماضي تساقط أمطار بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص، فيما طلب الآلاف المساعدة.

وأدت موجات حر قوية خلال الصيف الذي يشهده النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى درجات حرارة قياسية جديدة في بعض البلدات. وتشهد بعض المناطق الداخلية في الشرق جفافًا قاسيًا فيما قامت فرق الإطفاء في بعض ولايات الجنوب مؤخرًا بجهود لإخماد حرائق غابات.

والحرارة المرتفعة ليست غير عادية في الصيف الاسترالي، لكن التغير المناخي رفع حرارة الأرض والجو وأدى إلى أيام أكثر حرًا بكثير واندلاع حرائق، بحسب العلماء.

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