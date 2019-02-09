ترامب يخضع لفحوصات طبيّة.. وطبيب البيت الأبيض: الرئيس بصحّة جيّدة جداً

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 07:39 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في وزارة الخارجية

 

أعلن طبيب البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتّع «بصحّة جيّدة جداً»، وذلك إثر خضوع الملياردير الجمهوري البالغ 72 عاماً لفحوصات طبيّة استغرقت أربع ساعات.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان نشره البيت الأبيض «يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بصحّة جيدّة جدّاً وأتوقّع أن يظلّ كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية وإلى ما بعد ذلك».

وكان ترامب توجّه بعد ظهر الجمعة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات طبيّة.

وترامب لا يحتسي الكحول ولا يدخّن السجائر لكنّه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

وفي بيانه الذي خلا من أي تحديد لوزن ترامب أو سرعة نبضات قلبه أو ضغط دمه، أوضح الطبيب أنّه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريره الطبي وتوصياته للرئيس.

ولفت الطبيب في بيانه إلى أنّ ترامب لم يضطر خلال الزيارة التي قام بها إلى المستشفى لإجراء هذه الفحوص الطبية إلى الخضوع لأي تخدير.

ولدى عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى العسكري اكتفى ترامب بتحية الصحافيين لدى ترجّله من المروحية الرئاسية لكنّه لم يتوقف للرد على أيّ من أسئلتهم.

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