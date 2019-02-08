التقرير الطبي للرئيس الأميركي ترامب يكشف نقطة سلبية وحيدة

كشف التقرير الطبي للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نقطة سلبية وحيدة، تمثلت في أنه عليه أن ينتبه لوزنه الذي وصل إلى «108 كلغ» بينما طوله «1,90 سنتم» وعليه أن يمارس تمارين رياضية.

وتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الجمعة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات أكدت أن لديه «جينات جيدة جدا»، حسب طبيب البيت الابيض.

وترامب (72 عاما) لا يتناول كحولا ولا يدخن بل يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

وقد وصف روني جاكسون طبيب البيت الأبيض ترامب بأنه رجل «في صحة ممتازة» لا يواجه أي اضطرابات معرفية، وذلك في اول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه.

وخلال مؤتمر صحافي أكد الجمعة جاكسون أن لترامب «جينات جيدة جدا وأنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه». ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريين.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي لـ«سي أن أن» إن «الرئيس أقر بأنه لا يتبع هذا البرنامج بدقة».

يذكر أن الرئيس الأميركي غير ملزم الخضوع لفحوص طبية ولا نشر نتائجها لكن هذا الأمر أصبح تقليدا، وكانت السلطة التنفيذية أكدت أن ترامب، أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، سيحذو حذو أسلافه.

وكان الجدل حادا خلال ولاية رونالد ريغان الثانية ابان الثمانينات حين تساءل مراقبون عن تدهور قدراته الفكرية. وبعد سنوات على رحيله عن البيت الأبيض أعلن ريغان أنه مصاب بمرض الزهايمر.