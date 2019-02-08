التقرير الطبي للرئيس الأميركي ترامب يكشف نقطة سلبية وحيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 11:51 مساء

كشف التقرير الطبي للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نقطة سلبية وحيدة، تمثلت في أنه عليه أن ينتبه لوزنه الذي وصل إلى «108 كلغ» بينما طوله «1,90 سنتم» وعليه أن يمارس تمارين رياضية.

وتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الجمعة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات أكدت أن لديه «جينات جيدة جدا»، حسب طبيب البيت الابيض.

وترامب (72 عاما) لا يتناول كحولا ولا يدخن بل يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

وقد وصف روني جاكسون طبيب البيت الأبيض ترامب بأنه رجل «في صحة ممتازة» لا يواجه أي اضطرابات معرفية، وذلك في اول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه.

وخلال مؤتمر صحافي أكد الجمعة جاكسون أن لترامب «جينات جيدة جدا وأنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه». ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريين.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي  لـ«سي أن أن» إن «الرئيس أقر بأنه لا يتبع هذا البرنامج بدقة».

يذكر أن الرئيس الأميركي غير ملزم الخضوع لفحوص طبية ولا نشر نتائجها لكن هذا الأمر أصبح تقليدا، وكانت السلطة التنفيذية أكدت أن ترامب، أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، سيحذو حذو أسلافه.

وكان الجدل حادا خلال ولاية رونالد ريغان الثانية ابان الثمانينات حين تساءل مراقبون عن تدهور قدراته الفكرية. وبعد سنوات على رحيله عن البيت الأبيض أعلن ريغان أنه مصاب بمرض الزهايمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يُؤمّن تشكيلة كلوب.. ليفربول يحقق أرباحًا سنوية قياسية
رياضة عالمية
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
حليب الإبل يحوّل حياة سكان في الأرياف الهندية
منوعات
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد بنفسك.. عبقرية محمد صلاح في أصعب اختبار للدقة والمهارة