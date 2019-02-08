ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 03:51 مساء
البركان ميرابي في إندونيسيا (ا ف ب)

دخل ميرابي في إندونيسيا، أحد أنشط البراكين في العالم، في مرحلة ثوران مساء الخميس، مطلقًا كميات هائلة من الرماد وحممًا بركانية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكانت السلطات أمرت السكان بالبقاء على مسافة بعيدة من منطقة أمنية يبلغ شعاعها خمسة كيلومترات حول البركان الواقع قرب مدينة يوجياكارتا الجامعية في جزيرة جافا.

وكانت آخر أكبر ثورة كبيرة للبركان في 2010 أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتسببت في إجلاء نحو 280 ألفًا آخرين. وكان الثوران الأكبر في 1930 أسفر عن مقتل 1300 شخص.

ودخل بركان إندونيسي آخر هو كارانغي تانغ في جزيرة سولاويسي في حالة ثوران هذا الأسبوع، وتسبب بإجلاء حوالي مئة شخص.

وتقع إندونيسيا الأرخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة معروفة بنشاط زلزالي قوي وتدفقات بركانية. وهي تضم حوالي 130 بركانًا ناشطًا.

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