خامنئي: هتاف «الموت لأميركا» يستهدف ترامب وليس الأمة الأميركية

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي (رويترز)

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يوم الجمعة، إن الإيرانيين سيواصلون هتاف «الموت لأميركا» ما دامت واشنطن تواصل سياساتها العدائية، لكن هذا الشعار يستهدف الرئيس دونالد ترامب والقادة الأميركيين وليس الأمة الأميركية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي أنه قال لحشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية في الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية: «لن تتخلى الأمة الإيرانية عن هتاف الموت لأميركا ما دامت أميركا مستمرة في شرها ضد إيران».

وانسحب ترامب في العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران، ما أضر بشدة بالاقتصاد الإيراني.

وقال خامنئي: «الموت لأميركا يعني الموت لترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. إنه يعني الموت لحكام أميركا». وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إنقاذه، لكن خامنئي قال إنهم ليسوا أهلاً للثقة.

وقال خامنئي: «أنصح بعدم الثقة في الأوروبيين مثلهم في ذلك مثل الأميركيين. لا نقول، لا تتواصلوا معهم، لكنها مسألة ثقة». وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاده لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لكنه لا يزال ملتزما في الوقت نفسه بالاتفاق النووي.