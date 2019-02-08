أميرة تنافس مرشح المجلس العسكري على رئاسة الحكومة التايلاندية

الأمير التايلاندية أوبولراتانا في كان بجنوب فرنسا (ا ف ب)

أعلن زعيم حزبي في تايلاند أن أميرة تايلاندية ستترشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة عن حزب مرتبط بأسرة شيناواترا المثيرة للجدل، في خطوة تمثل ضربة لآمال المجلس العسكري الاحتفاظ بالسلطة.

وقال المسؤول في حزب «تاي راكسا تشارت» الجمعة، وفق «فرانس برس»، إن الأميرة أوبولراتانا (67 عامًا)، الشقيقة الكبرى للملك ماها فاجيرالونغكورن، ستترشح لرئاسة الحكومة نيابة عن الحزب.

وأضاف أن «مجلس (الحزب) يرى أن الأميرة أوبولراتانا، المثقفة والمتمكنة، تعد الخيار الأفضل».

ويخضع الحزب لنفوذ تاكسين شيناواترا، رئيس الحكومة السابق الملياردير المقيم في المنفى الاختياري، والذي يقع في قلب انقسام سياسي مرير منذ عقود -والمنبوذ من الجيش والنخبة في بانكوك رغم أنه يحظى بمحبة فقراء الريف.

ويضع هذا الإعلان حزبًا فيه شخصية ملكية، مرتبطا بعائلة شيناواترا، في مواجهة مباشرة مع حزب عسكري أعلن عن مرشحه الجمعة -وهو زعيم المجلس العسكري الحاكم برايوت شان-او-شا.

ويترأس برايوت المجلس العسكري الحاكم منذ نحو خمس سنوات وضع خلالها دستورًا جديدًا سعيًا لتغيير نظام سياسي برمته لضمان إمساك الجيش بالسلطة بعد انتخابات 24 مارس.

لكن الدخول المفاجئ للأميرة أوبولراتانا على خط الانتخابات قد يفسد على الأرجح خطط الجيش.

وتناقض شخصية أوبولراتانا الجذابة والمعروفة باختلاطها بالعامة، شخصية شقيقها الملك وقد تخلت عن لقبها الملكي بعد أن تزوجت بأميركي منذ عقود. لكن الزوجين انفصلا وعادت هي إلى تايلاند حيث لا تزال تعتبر من الأسرة الملكية.

ولم تتول أي شخصية من الأسرة الملكية منصب رئاسة الحكومة منذ أن أصبحت تايلاند ملكية دستورية في 1932.