ترامب لم يُخطط للقاء نظيره الصيني قبل انقضاء الهدنة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 07:33 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو بانتظار عقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض. (فرانس برس)

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه لم يُخطّط لعقد اجتماع مع نظيره الصّيني شي جينبينغ قبل الأوّل من مارس، موعد انقضاء هدنة مدّتها ثلاثة أشهر بين الولايات المتّحدة والصين.

وفي حال انقضت مهلة الأوّل من مارس من دون التوصّل إلى اتّفاق تجاري بين الولايات المتّحدة والصين، فإنّ واشنطن تعتزم فرض مزيد من الرّسوم على السّلع الصينيّة المستوردة.

وكان ترامب أثار مراراً إمكانيّة عقده لقاءً جديداً مع نظيره الصيني. وما أثار التكهّنات حول اجتماع وشيك بين ترامب وشي جينبينغ، هو سفر الرئيس الأميركي إلى فيتنام أواخر فبراير لعقد قمّة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك لقاء مُقرّر مع الرئيس الصيني، قال ترامب «ليس بعد».

وخلال لقاء وجيز مع صحافيّين، ردّ ترامب بـ«كلا» على سؤال عمّا إذا كان اجتماعه مع شي جينبينغ سيتمّ قبل الأوّل من مارس. وفي ديسمبر المنصرم، كان الرئيسان الأميركي والصيني قد توصّلا في ختام قمة لمجموعة العشرين في بيونوس آيرس إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
السراج يعين الفريق علي كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية
ليبيا
شركة ليبية تعيد تعريف الزي الوطني بروح عصرية
أناقة وجمال
مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها