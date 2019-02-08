ترامب لم يُخطط للقاء نظيره الصيني قبل انقضاء الهدنة بين البلدين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو بانتظار عقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض. (فرانس برس)

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه لم يُخطّط لعقد اجتماع مع نظيره الصّيني شي جينبينغ قبل الأوّل من مارس، موعد انقضاء هدنة مدّتها ثلاثة أشهر بين الولايات المتّحدة والصين.

وفي حال انقضت مهلة الأوّل من مارس من دون التوصّل إلى اتّفاق تجاري بين الولايات المتّحدة والصين، فإنّ واشنطن تعتزم فرض مزيد من الرّسوم على السّلع الصينيّة المستوردة.

وكان ترامب أثار مراراً إمكانيّة عقده لقاءً جديداً مع نظيره الصيني. وما أثار التكهّنات حول اجتماع وشيك بين ترامب وشي جينبينغ، هو سفر الرئيس الأميركي إلى فيتنام أواخر فبراير لعقد قمّة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك لقاء مُقرّر مع الرئيس الصيني، قال ترامب «ليس بعد».

وخلال لقاء وجيز مع صحافيّين، ردّ ترامب بـ«كلا» على سؤال عمّا إذا كان اجتماعه مع شي جينبينغ سيتمّ قبل الأوّل من مارس. وفي ديسمبر المنصرم، كان الرئيسان الأميركي والصيني قد توصّلا في ختام قمة لمجموعة العشرين في بيونوس آيرس إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما.