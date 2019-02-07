روسيا: مستعدون لبحث أي اقتراحات أميركية بشأن اتفاقية نووية جديدة

مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف. (سبوتنيك)

قال مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس إن روسيا مستعدة لدراسة أي اقتراحات جديدة من الولايات المتحدة لإبرام معاهدة أوسع نطاقًا تشمل المزيد من الدول.

وأضاف ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو بحسب وكالة «رويترز»، أن المعاهدة الجديدة ستكون بدلًا عن اتفاقية نووية ترجع لحقبة الحرب الباردة كان الطرفان قد علقا العمل بها.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في مطلع الأسبوع إن روسيا علقت العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعدما أعلنت واشنطن انسحابها منها خلال ستة أشهر ما لم تمتنع موسكو عما تقول الولايات المتحدة إنها انتهاكات للاتفاقية المبرمة في العام 1987.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي إنه يرغب في إجراء محادثات بهدف إبرام معاهدة جديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

لكن ريابكوف قال إن الولايات المتحدة لم ترسل بعد أي اقتراحات ملموسة بشأن اتفاقية جديدة.