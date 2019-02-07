محكمة أميركية توقف إعدام مسلم طلب حضور رجل دين تنفيذ الحكم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 10:55 صباحا
كرسي إعدام باستخدام الحقنة القاتلة. (أرشيفية. الإنترنت)

منعت محكمة اتحادية أميركية تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم كان مقررًا، اليوم الخميس، استنادًا إلى أن السلطات في ولاية ألاباما ربما انتهكت حقوقه الدينية برفضها السماح لرجل دين بحضور الإعدام.

وقالت محكمة الاستئناف في الدائرة الحادية عشرة، أمس الأربعاء، إنها أمرت بوقف إعدام دومينيك راي (42 عامًا) لأجل غير مسمى قبل يوم من إعدامه بحقنة قاتلة لقتله فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل ما يربو على 23 عامًا، بحسب وكالة «رويترز».

وكتبت هيئة المحكمة التي تضم ثلاثة قضاة أنه يبدو أن ألاباما انتهكت مادة في التعديل الأول للدستور الأميركي تتعلق بالحقوق الدينية.

وطعنت الولاية على وقف التنفيذ.

وذكرت الولاية في وثيقة للمحكمة أن إدارة السجون في ألاباما نفت أن راي طلب وجود رجل دين خلال إعدامه، وقالت إنه يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.

وتقول الولاية إن قس السجن المعين من قبل إدارة السجون يحق له حضور الإعدام لكن أي مرشد روحي آخر يمكنه متابعة التنفيذ من غرفة أخرى.

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