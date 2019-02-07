أميركا توقف مساعدات عسكرية للكاميرون بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان

بول بيا رئيس الكاميرون. (رويترز)

قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إنها أوقفت بعض المساعدات العسكرية للكاميرون بشأن مزاعم انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأقصى الشمال.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية، بحسب وكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة أنهت برنامجًا تدريبيًا على استخدام طائرات «سي-130» وأوقفت تسليم أربعة زوارق دفاعية وتسع مركبات مدرعة وتحديثًا لطائرة من طراز «سيسنا» لكتيبة التدخل السريع في الكاميرون.

وذكر المسؤول أن واشنطن سحبت أيضًا عرضها للكاميرون بأن تصبح جزءًا من برنامج للتعاون العسكري.

وقال: «نحن نأخذ هذه الإجراءات على محمل الجد، لكننا لن نتوانى عن خفض المساعدات بشكل أكبر إذا كان تطور الظروف يستلزم ذلك»، مضيفًا: «في الوقت الحالي، ستستمر برامج أخرى».

وتتعاون الكاميرون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الحرب ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في غرب ووسط أفريقيا. لكن جماعات حقوق الإنسان اتهمت السلطات باستخدام القتال ضد بوكو حرام ذريعة لسحق المعارضين السياسيين، وتنفيذ عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب أشخاص.



واعتقلت السلطات زعيم المعارضة موريس كامتو في يناير واتهمته بحشد المعارضة ضد الرئيس بول بيا الذي يحكم البلاد منذ العام 1982.



واتهمت المعارضة وجماعات حقوق الإنسان بيا بقمع منطقة جنوب غرب البلاد الناطقة بالإنجليزية لاجتثاث انفصاليين مسلحين يحاولون وضع حد لسيطرته على السلطة.

ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في نيجيريا وتشاد المجاورة والنيجر والكاميرون خلال حملة بوكو حرام لإقامة خلافة إسلامية في شمال نيجيريا.

وقال مسؤول وزارة الخارجية: «نشدد على أنه من مصلحة الكاميرون إظهار شفافية أكبر في التحقيق في المزاعم الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قوات الأمن».