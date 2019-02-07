أميركا توقف مساعدات عسكرية للكاميرون بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 09:43 صباحا
بول بيا رئيس الكاميرون. (رويترز)

قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إنها أوقفت بعض المساعدات العسكرية للكاميرون بشأن مزاعم انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأقصى الشمال.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، بحسب وكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة أنهت برنامجًا تدريبيًا على استخدام طائرات «سي-130» وأوقفت تسليم أربعة زوارق دفاعية وتسع مركبات مدرعة وتحديثًا لطائرة من طراز «سيسنا» لكتيبة التدخل السريع في الكاميرون.

وذكر المسؤول أن واشنطن سحبت أيضًا عرضها للكاميرون بأن تصبح جزءًا من برنامج للتعاون العسكري.

وقال: «نحن نأخذ هذه الإجراءات على محمل الجد، لكننا لن نتوانى عن خفض المساعدات بشكل أكبر إذا كان تطور الظروف يستلزم ذلك»، مضيفًا: «في الوقت الحالي، ستستمر برامج أخرى».

وتتعاون الكاميرون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الحرب ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في غرب ووسط أفريقيا. لكن جماعات حقوق الإنسان اتهمت السلطات باستخدام القتال ضد بوكو حرام ذريعة لسحق المعارضين السياسيين، وتنفيذ عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب أشخاص.

واعتقلت السلطات زعيم المعارضة موريس كامتو في يناير واتهمته بحشد المعارضة ضد الرئيس بول بيا الذي يحكم البلاد منذ العام 1982.

واتهمت المعارضة وجماعات حقوق الإنسان بيا بقمع منطقة جنوب غرب البلاد الناطقة بالإنجليزية لاجتثاث انفصاليين مسلحين يحاولون وضع حد لسيطرته على السلطة.

ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في نيجيريا وتشاد المجاورة والنيجر والكاميرون خلال حملة بوكو حرام لإقامة خلافة إسلامية في شمال نيجيريا.

وقال مسؤول وزارة الخارجية: «نشدد على أنه من مصلحة الكاميرون إظهار شفافية أكبر في التحقيق في المزاعم الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قوات الأمن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
السراج يعين الفريق علي كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية
ليبيا
شركة ليبية تعيد تعريف الزي الوطني بروح عصرية
أناقة وجمال
مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
قادة الساحل الخمس يدعون لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا
ليبيا
رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا
ليبيا
الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها