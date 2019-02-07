ماي تستعد لتأجيل تصويت ثان على اتفاق «بريكست» حتى نهاية فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 08:49 صباحا
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. (رويترز)

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» حتى نهاية فبراير.

وذكرت جريدة «تلغراف» البريطانية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن المنسق الحكومي جوليان سميث لمَّح الثلاثاء الماضي إلى أن التصويت لن يجرى الأسبوع المقبل لأن من غير المتوقع أن تكون ماي أعادت التفاوض على اتفاقها في الوقت المناسب، بحسب وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. وصوَّت مشرعون يوم 29 يناير لمطالبة ماي بالسعي لتغيير اتفاق الانسحاب من التكتل.

وقالت الجريدة إن هذا التأخير سيؤجل موعد الانسحاب إلى 24 مايو، مضيفة أن وزراء بريطانيين يسعون إلى موافقة الاتحاد الأوروبى على «فترة سماح» تستمر شهرين بعد 29 مارس المقبل إذا مرت صفقة رئيسة الوزراء ماي عبر البرلمان للسماح بوقت إضافي للتشريعات الضرورية.

وأضافت الجريدة أن الهدف من هذا التأخير يكمن في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط خلال هذه الفترة الموقتة.

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