واشنطن تضع شرطًا لإعفاء العسكريين الفنزويليين من العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 07:20 صباحا
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في واشنطن. (فرانس برس)

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأربعاء، أنّ لدى الولايات المتّحدة استعدادًا لتُعفي من العقوبات المسؤولين العسكريّين الفنزويليّين الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الولايات المتّحدة ستنظر في رفع العقوبات عن أيّ مسؤول عسكري فنزويلي كبير يُدافع عن الديموقراطيّة ويعترف بالحكومة الدستوريّة للرئيس خوان غوايدو».

وحذّر بولتون من أنّه «في حال العكس، سيتمّ إغلاق دائرتهم الماليّة الدوليّة بالكامل»، حاضّاً العسكريّين في كاراكاس على اتّخاذ «الخيار الصحيح!».

وضاعف غوايدو الذي اعترفت به «رئيساً انتقاليّاً» أربعون دولة، الأربعاء جهوده للحصول على دعم الاتّحاد الأوروبّي وإدخال المساعدة الإنسانيّة الاميركيّة إلى فنزويلا.

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