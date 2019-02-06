بومبيو: طبيعة المعركة تتغير والانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» في سورية

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في واشنطن، 6 فبراير 2019. (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة «ستواصل قيادة» التحالف الدولي للتصدي لتنظيم «داعش» رغم انسحابها المزمع من سورية.

وقال بومبيو أمام نظرائه من دول التحالف المجتمعين في واشنطن إن «طبيعة المعركة تتغير» مع الهزائم التي تلحق بتنظيم «داعش» ميدانيًّا، مشددًا على أن الانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» ضد «الإرهابيين»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «من الآن وصاعدًا لن تكون معركتنا عسكرية أولاً. لهذا السبب فإن إعلان الرئيس ترامب أن الجنود الأميركيين سينسحبون لا يعني نهاية المعركة الأميركية». وواجه حلفاء الولايات المتحدة مشاكل عديدة إثر إعلان واشنطن المفاجئ، في ديسمبر، سحب القوات الأميركية من سورية. وكان ترامب تذرع بهزيمة تنظيم «داعش» لتبرير قراره، لكن أطرافًا عديدين شككوا في هذا الأمر.

وقال بومبيو: «لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا»، داعيًا التحالف إلى أن «يؤكد مجددًا هدف إلحاق هزيمة نهائية بالتنظيم المتطرف»، الذي ارتكب في السنوات الماضية اعتداءات دامية في أوروبا من معاقله السابقة، خصوصًا في سورية. كما دعا مجددًا الدول الأخرى إلى المشاركة في الجهود المالية لمكافحة «المتطرفين».