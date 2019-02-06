بومبيو: طبيعة المعركة تتغير والانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 06:56 مساء
وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في واشنطن، 6 فبراير 2019. (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة «ستواصل قيادة» التحالف الدولي للتصدي لتنظيم «داعش» رغم انسحابها المزمع من سورية.

وقال بومبيو أمام نظرائه من دول التحالف المجتمعين في واشنطن إن «طبيعة المعركة تتغير» مع الهزائم التي تلحق بتنظيم «داعش» ميدانيًّا، مشددًا على أن الانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» ضد «الإرهابيين»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «من الآن وصاعدًا لن تكون معركتنا عسكرية أولاً. لهذا السبب فإن إعلان الرئيس ترامب أن الجنود الأميركيين سينسحبون لا يعني نهاية المعركة الأميركية». وواجه حلفاء الولايات المتحدة مشاكل عديدة إثر إعلان واشنطن المفاجئ، في ديسمبر، سحب القوات الأميركية من سورية. وكان ترامب تذرع بهزيمة تنظيم «داعش» لتبرير قراره، لكن أطرافًا عديدين شككوا في هذا الأمر.

وقال بومبيو: «لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا»، داعيًا التحالف إلى أن «يؤكد مجددًا هدف إلحاق هزيمة نهائية بالتنظيم المتطرف»، الذي ارتكب في السنوات الماضية اعتداءات دامية في أوروبا من معاقله السابقة، خصوصًا في سورية. كما دعا مجددًا الدول الأخرى إلى المشاركة في الجهود المالية لمكافحة «المتطرفين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
قادة الساحل الخمس يدعون لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا
ليبيا
رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا
ليبيا
الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام