بمناسبة الذكرى الـ70 قادة حلف شمال الأطلسي يلتقون في لندن ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 01:49 مساء

أعلن الأمين العام لحف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن قادة دول الحلف الـ29 يلتقون في لندن ديسمبر المقبل، بمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء «ناتو».

وقال ستولتنبرغ عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر إن العاصمة البريطانية «هي المكان المثالي للاحتفال بالذكرى السبعين لبدء التعاون العسكري على جانبي الأطلسي، لأنها كانت المقر الأول للحلف في 1949».

ويأمل قادة الحلف في تجنب الدراما التي حدثت في قمة العام الماضي في بروكسل عندما شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على الحلفاء وخاصة ألمانيا، لعدم إنفاقها بشكل كاف على الدفاع.

وتردد أن الاجتماع يمكن أن يعقد في واشنطن حيث وقعت معاهدة تأسيس الحلف، إلا أنه تقرر بدلاً من ذلك عقد اجتماع وزراء خارجية الحلف في العاصمة الأميركية في أبريل.

وكتب ستولتنبرغ في بيان أن «الاجتماع في لندن سيكون فرصة لزعماء دول وحكومات الدول الأعضاء في الحلف لمعالجة التحديات الأمنية التي نواجهها الآن وفي المستقبل، ولضمان أن يستمر الحلف في التأقلم للحفاظ على سلامة سكانه الذين يصل عددهم إلى نحو المليار».

وتأتي ذكرى تأسيس الحلف في وقت حساس له، حيث تشيع مخاوف حول التزام ترامب به واستعداده لاحترام مبدأه في الدفاع المتبادل.

ويتهم ترامب دول الحلف الأوروبية بأنها تعتمد على الحماية التي يوفرها الجيش الأميركي ولا تنفق ما يكفي على قواتها المسلحة.

وقبل توليه الرئاسة قال ترامب إن الحلف عفى عليه الزمن وعقب قمة وليو، شكك في ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحترم مبدأ الحلف الأساسي بالدفاع المشترك بالنسبة لمونتينغرو العضو الجديد في الحلف.

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