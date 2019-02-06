زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ومسؤولون أتراك يزورون متحف آيا صوفيا في إسطنبول. (أ ف ب)

زار رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، متحف آيا صوفيا، المعلم البارز المثير للجدل في إسطنبول والذي تسبب مؤخرًا في توترات بين أثينا وأنقرة.

وجاءت الزيارة الرمزية إلى آيا صوفيا التي كانت كنيسة ومسجدًا وتحولت إلى متحف، في اليوم الثاني لأول زيارة يجريها تسيبراس إلى تركيا منذ أربع سنوات، وكان في استقباله في المتحف الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال تسيبراس، في تصريحات إلى الوكالة: «تستطيع أن تشعر بعبق التاريخ هنا».

واستمع تسيبراس لدليل رافق الوفد أثناء شرحه لتاريخ المتحف.

وآيا صوفيا شُيّد في البداية ككنيسة في القرن السادس أثناء حكم الإمبراطورية البيزنطية المسيحية ليكون المعلم الرئيس في عاصمتها القسطنطينية التي تعرف اليوم بإسطنبول.

وعقب غزو العثمانيين المسلمين للمدينة في 1453 قاموا بتحويلها إلى مسجد، وأصبحت متحفًا علمانيًا في الحقبة العثمانية في ظل حكم مصطفى كمال أتاتورك في ثلاثينات القرن الماضي.

وأتاتورك هو مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.

ويدور حاليًا خلاف حول المتحف بين المسيحيين والمسلمين بسبب النشاطات الإسلامية التي تُنظم في المتحف مثل تلاوة القرآن أو إقامة صلاة الجماعة هناك أحيانًا.

ومنذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان للحكم، يخشى مؤيدو العلمانية من أن تكون لدى الحكومة أجندة خفية لإعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

إلا أن محكمة تركيا العليا رفضت في سبتمبر الماضي طلبًا بفتح آيا صوفيا للمسلمين للصلاة فيه.

وأعربت اليونان التي تراقب مستقبل التراث البيزنطي في تركيا، مرارًا عن قلقها بشأن جهود تحويل وضع المتحف.

واتفق إردوغان وتسيبراس الثلاثاء على حل الخلافات بين بلديهما عبر الحوار.

وسيشارك تسيبراس لاحقًا في قداس مع بطريرك القسطنطينة الأرثوذكسي بارثولوميو في دير هالكي الأرثوذكسي الواقع في جزيرة هيبيلي قبالة إسطنبول.

وهذه أول زيارة للدير لرئيس وزراء يوناني منذ أن أغلقته الحكومة التركية في 1971 خلال توترات بين أثينا وأنقرة بسبب المسألة القبرصية.

وفي السنوات الأخيرة أعادت تركيا، البلد التي يدين غالبية سكانها بالإسلام، الأراضي التي صادرتها من هالكي في 1943 إلى الدير، إلا أنه من غير المقرر إعادة فتحه.