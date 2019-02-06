في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يدعو إلى الوحدة في جو سياسي مضطرب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابه أمام الكونغرس. (أ ف ب)

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطابه أمام الكونغرس حول حال الاتحاد، الأميركيين على الوحدة سعيًا منه لطيِّ صفحة سنتين من الانقسام الحزبي لكن التوتر السياسي السائد في واشنطن وتصريحاته حول الهجرة جعلت هذه المهمة شائكة.

وفي خطابه التقليدي حول حالة الاتحاد أمس الثلاثاء، كثف الرئيس الأميركي الدعوات إلى التسوية وتجاوز الخلافات الحزبية لكن الديمقراطيين سارعوا إلى رفض بادرته بعد إصراره في الخطاب على بناء الجدار المثير للجدل على الحدود الأميركية - المكسيكية، ما ينذر بتوتر سياسي جديد في المستقبل القريب، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيما كان يمازح أعضاء الكونغرس أحيانًا، وفي أحيان أخرى يتحدث باندفاع قال ترامب للكونغرس «يجب أن نرفض سياسات الانتقام وأن نغتنم الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق».

وأضاف: «معًا، نستطيع كسر عقود من الجمود السياسي. يمكننا التغلّب على الانقسامات القديمة، شفاء الجروح القديمة، بناء تحالفات جديدة، تطوير حلول جديدة وإطلاق عنان الوعد الاستثنائي لمستقبل أميركا. اتّخاذ القرار متروك لنا».

وتابع: «يُمكننا جعل مجتمعاتنا أكثر أماناً، وعائلاتنا أقوى، وثقافتنا أكثر غنى، وإيماننا أكثر عمقًا، وطبقتنا المتوسطة أكبر وأكثر ازدهارًا من أي وقت مضى».

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد ترامب مجددًا تصميمه على سحب القوات الأميركية من أفغانستان وسورية في أسرع وقت ممكن، معلنًا أنه سيواصل دبلوماسيته مع كوريا الشمالية عبر لقاء الزعيم كيم جونغ أون في 27 و28 فبراير في فيتنام.

كما شدد ترامب على أقوى ورقة في يده أمام الناخبين وهي الازدهار الاقتصادي قائلًا إنه «أفضل اقتصاد في العالم»، داعيًا إلى مبادرة موحدة لاستئصال مرض الإيدز من الولايات المتحدة في غضون عقد من الزمن.

وشدد الرئيس الأميركي على أنّ هناك «معجزةً اقتصاديّة تحدث في الولايات المتّحدة، والأشياء الوحيدة التي يُمكن أن توقفها هي الحروب الحمقاء أوالسياسة أوالتحقيقات السخيفة والمنحازة».

وأردف: «يجب أن نكون متّحدين في بلدنا لهزيمة خصومنا في الخارج».

لكن الهدف الرئيسي من الخطاب حيث قاطعه عدة مرات الجمهوريون بالتصفيق الحاد، كان عرض رؤية رئاسية أكثر شمولية استعدادًا لانتخابات العام 2020.

إلا أن الانقسام لا يزال شديدًا في البلاد منذ تولي إدارة ترامب السلطة وصولًا إلى كل جانب من الحياة السياسية تقريبًا.

وكان الانقسام ظاهرًا منذ دخول ترامب مجلس النواب، حيث تدافع الجمهوريون لمصافحته فيما بقي معظم الديمقراطيين بعيدًا عنه.

الجدران تنفع

حين وصل ترامب إلى موضوعه المفضل وهو بناء جدار على الحدود المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين، كان الديمقراطيون يهزون رؤوسهم بغضب.

وبعد الخطاب، قال عضو مجلس النواب الديمقراطي النافذ ستني هوير أن ترامب لجأ إلى لغة «التخويف لاخفاء حقيقة أن رئاسته تفتقد إلى حس القيادة وهي مسيئة لمستقبل الأميركيين».

ومبادرة الرئيس وفشله في الحصول على تمويل من الكونغرس لبناء الجدار هي في صلب الانقسام السياسي الذي كان يحاول الرئيس في خطابه إصلاحه.

وقال ترامب: «بكلّ بساطة، الجدران تنفع والجدران تُنقذ أرواحًا. لذا، دعونا نعمل معًا على تسوية، ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أميركا آمنة حقًّا».

وأضاف بلهجة تحد «سأبنيه» وسط تصفيق حاد من الجمهوريين وصمت من الديمقراطيين.

ويرى الديمقراطيون أن تحذيرات ترامب بخصوص الهجرة غير القانونية هي لمجرد إشاعة الخوف ورفضوا تقديم التمويل اللازم.

وتسبب الخلاف المرتبط بهذا الملف بإغلاق جزئي لإدارات الحكومة الفيدرالية استمر خمسة أسابيع وأدى إلى تأجيل خطاب حال الاتحاد أسبوعًا.

لكن الأمور قد تتفاقم مع تهديد ترامب بتجديد فترة الإغلاق الحكومي أوإعلان حالة طوارىء وطنية لكي يتمكن من تجاوز الكونغرس وإعطاء نفسه سلطة الحصول على تمويل عسكري لمشروعه.

وحديث ترامب عن نجاحاته في مجال السياسة الخارجية لا تلقى أصداءً واسعة حتى في صفوف حزبه.

فقد كرر ترامب في خطابه القول أنه يريد سحب القوات الأميركية من أفغانستان وسورية في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى محادثات «بناءة» مع حركة طالبان «شهدت تسارعًا».

لكن الوعود بسحب القوات كانت لاقت انتقادات من جانب أجهزة الأمن والعديد من الجمهوريين الذين يتخوفون من خسارة النفوذ الأميركي على الساحة الدولية.

وفي ملف فنزويلا، واصل ترامب الضغوط على الرئيس اليساري نيكولاس مادورو قائلًا: «نقف مع الشعب الفنزويلي في سعيه النبيل إلى الحرية».