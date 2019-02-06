ردًا على ترامب.. إيران: أميركا تدعم المستبدين والمتطرفين في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 09:04 صباحا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعم «المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط»، وذلك ردًا على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ترامب، في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي إن واشنطن تواجه الإرهاب ودعاته في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم النظام الإيراني المتطرف.

وكتب ظريف في تغريدة على «تويتر»، بحسب وكالة «رويترز»، أن «عداء أميركا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا».

وزاد التوتر بين البلدين منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في مايو وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفي خطاب حالة الاتحاد، برر ترامب انسحابه من الاتفاق النووي قائلًا إنه جاء «لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية الفاسدة على أسلحة نووية، انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية الكارثية».

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