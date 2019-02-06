ترامب يدعو الكونغرس إلى إيجاد «تسوية» حول الهجرة

الرئيس الاميركي دونالد ترامب يلقي خطابه عن حال الاتحاد في الكونغرس في واشنطن، (فرانس برس)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه حول حال الاتّحاد، الثلاثاء، أعضاء الكونغرس إلى العمل معًا في شأن قضية الهجرة الحساسة للغاية، مشددًا على أنّ تشييد جدار حدودي في مواجهة الهجرة غير الشرعية وحده سيضمن أمن الولايات المتحدة.

وقال ترامب: «بكلّ بساطة، الجدران تنفع والجدران تُنقذ أرواحًا. لذا، دعونا نعمل معًا على تسوية، ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أميركا آمنة حقًّا».

وكان ترامب قال في وقت سابق قبل إلقاء الخطاب إن على الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين «للقيام بكل ما يلزمه الأمر» لحماية أمن الحدود نظرًا لمعارضة الديمقراطيين بناء الجدار.